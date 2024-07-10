廣州寬港澳台居民限購

工作人員指出，港澳居民提交申請人身分證明材料和港澳居民來往內地通行證、台灣居民及華僑提供在廣州市工作學習相關證明，具結購買商品住房用於自住自用的書面承諾，提供材料符合規定的，可以在廣州市限購區內購買一套120平方米及以下的住宅，在廣州市非限購區購買住宅及在限購區購買120平方米以上的住宅時不限制套數。

不含港澳台居民和華僑的境外人士，提交在廣州市工作學習證明以及工作單位的有效營業執照或機構代碼證複印件，並提交由申請人具結購買商品住房用於自用自住的書面承諾，提交的材料符合規定的，亦同樣可在限購區內購買一套120平方米以下住宅、在非限購區內買120平米以上住宅、不限套數。

不過上述政策目前在廣州市住建局等網站暫時未發布最新消息，工作人員稱政策文件更新時間是7月5日，目前政策已經落地實施。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，今次廣州新政是貫徹大灣區內居民同等待遇，也鼓勵港澳台居民創業置業，貫徹存量去化和盤活的政策導向。