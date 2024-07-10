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經濟

佳源：支持重組債權人不足 條款書已失效

【明報專訊】正在清盤中的內房股佳源國際（2768）公布，清盤人接獲投資者通知，由於明確表示支持重組的債權人不足，以及於處理債權人、政府關係和境內營運資源，包括人力資源等的挑戰與其他處於類似情况的公司一樣繼續有增無減，投資者因而並不打算簽署於今年3月20日的有關貸款協議。因此條款書已於7月7日失效。

儘管條款書已失效，清盤人及公司正努力尋找其他潛在投資者支持集團的重組，惟基於上述各種情况及滿足復牌指引要求的期限將至，尋找投資者的工作可能十分艱難。

集團表示，儘管清盤人和集團管理層共同努力穩定業務營運並重振集團地產發展項目的工程和銷售，但過去數月的努力，若干重要項目仍面臨重大障礙，包括境內債權人的強制執行行動和缺乏新資金，導致項目工程延誤。

集團管理層正積極與不同的利益相關方，包括當地政府和債權人進行溝通，以促進合作並加快工程進度。今年3月20日，佳源國際公布獲投資者CHCC Global Limited借出貸款1億元，用作支付公司及投資者之擬議重組相關事項產生的專業服務費用及支出等。公司股份自2023年4月3日停牌至今。

富力附屬公司遭入稟申清盤

富力（2777）公布，全資附屬兆晞有限公司在7月8日遭Seatown Private Credit Master Fund在高院入稟申請其清盤，Seatown為公司2023年1月融資協議的貸款人之一，該貸款有6.1366億美元尚未償還，Seatown 佔該貸款18%。呈請將於今年9月25日在高院審理。

相關字詞﹕債務重組 富力 清盤 佳源國際 內房

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