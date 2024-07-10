方舟雲康首掛挫逾四成

方舟雲康昨上市首日深潛，收報4.53元，較上市價跌44.6%。一手500股，不計手續費，每手蝕1825元，成交989萬股，涉資4640萬元。同日上市的百望股份昨收報38.9元，較上市價36元升8%；一手100股，不計手續費，每手賺290元，成交104萬股，涉資3680萬元。

瑞昌國際暗盤升逾一成

另三新股今日登場，昨暗盤表現兩升一跌，其中，瑞昌國際暗盤升逾一成，輝立暗盤收報1.19元，升13.33%。每手2500股，不計手續費，一手帳面賺350元。富途暗盤收1.16元，升10.5%；如祺出行微升，輝立暗盤收報35.1元，升0.3%，一手100股帳面賺10元；富途暗盤收報35.35元，升1%；至於上海聲通信息科技則跌逾17%，輝立暗盤收報125元，跌17.8%。一手20股，不計手續費，每手蝕542元；富途暗盤收報126元，跌17.2%。

明報記者

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