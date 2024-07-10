上半年輪證成交額 較去年下半年跌11%

法興：引伸波幅跌影響回報

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹指出，本港牛熊證成交的大市佔比於期內下降，但其日均成交額近乎持平，主要因本港大市日均成交額有所上升所導致。她續稱，發現本港投資者對於美股納指牛熊證關注度持續上升，今年上半年購買納指牛熊證資金的淨流入量達2814萬元，今年上半年已超越去年全年淨流入量2640萬元，同時亦於今年上半年本港牛熊證產品的淨流入量排名中居第六，而今年上半年購入納指牛證的比例亦有所上升。

港投資者購納指牛熊證增

蔡秀虹續表示，有見本港投資者對於美國股票的需求以及近期科技AI的熱潮，法興於今年6月25起推出有關美國個股窩輪，提供包含「納指七雄」及AMD（美：AMD）的輪證，但法興現時暫不提供美股個股的牛熊證，會隨市場的需求與港交所（0388）緊密溝通，研究推出有關產品的可行性。周翰宏表示，預期公司下半年的美股窩輪發行量會增加，期望美股窩輪成交額可佔港股大市佔比1%至2%。