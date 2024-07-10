美上市中國股票ETF連續5周走資

Proficio Capital Partners高級投資分析師Andy Wester稱，美國大選影響市場情緒，因為共和黨政府對中國的態度可能比民主黨政府更強硬，或影響有關新關稅和貿易協定的看法。

分析：共和黨倘勝選 對華更強硬

不過大行瑞銀認為，過度悲觀的市場情緒帶來中國股市上行基礎，預料市場短期仍缺乏資金將繼續整固，但今年下半年隨着房地產及財政政策進一步寬鬆，估值將溫和反彈，MSCI中國指數仍將有高單位數至低雙位數增長。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎提到，地緣政治如美國大選將帶來不確定性，一旦特朗普勝出，恐怕難以實現該行對中資股的目標估算。她又稱，由於預期下半年股票波動增加，建議投資者採取「啞鈴」策略，平衡配置增長股及國企派息股。

富邦銀行投資策略及研究部主管潘國光昨稱，港股估值便宜但單一因素不足以令指數回升，反而外資憂慮地緣政治風險，難以預期會長線流入內地與本港股市，預料恒指今年未必能反彈至19,000點，甚至未來12個月也難望重上20,000點關。他表示，如果共和黨在美國總統選舉大獲全勝，恒數或下試16,000點水平。

星展銀行投資總監侯偉福認為，中國股市估值與發達市場相比仍有較大折讓，認為中國政策正朝着正確方向發展，加上強勁經濟及企業盈利等，令中國股市獲較好支撐，因此繼續給予亞洲（日本除外）股票「偏重持有」看法。