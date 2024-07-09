內地生逾2萬租柏傲莊1房 同類新高

預付一年租涉約25萬

中原地產副分區營業經理徐家倫表示，上述租務個案為柏傲莊2期7A座中層F室，實用344方呎，1房間隔，原叫價約2萬元，業主其後反價500元，最終以2.05萬元租出，實用呎租約60元。租客為內地女學生，新學年將於中文大學就讀，並先付一年租金涉約25萬元。據了解，該屋苑1房戶月租從未破2萬元，今次成交租金屬同類單位新高。單位業主2020年以約736萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

日本公司4萬租星凱‧堤岸3房戶

事實上，近期租金持續上升，部分短期入市業主均錄理想租金回報。中原地產高級分行經理姚枝榮表示，火炭星凱．堤岸3座中層C室，實用945方呎，3房1套連工人套房間隔，以月租4萬元零議價租出，實用呎租42.3元。租客為日本公司客，租入單位予員工自住。業主今年1597萬元一手買入，現可享約3厘租金回報。

海璇1房海景戶租2.73萬 呎租75元

受整體租賃市况帶動，北角海璇近期租賃活躍。中原分行資深區域營業董事林龍南表示，海璇5A座高層A室，實用面積364方呎，1房間隔，享開揚海景，最新以月租2.73萬元租出，實用呎租75元。業主2018年10月1768萬元一手購入單位，租金回報約1.85厘。美聯高級分區營業經理陳彪亦稱，筲箕灣THE HOLBORN A座高層8室，實用220方呎，開放式間隔，獲外區客月租1.69萬元承租，實呎租77元。業主今年3月以577萬元一手購入，租金回報3.5厘水平。此外，美聯高級營業經理謝國安稱，北角寶馬山花園12座中層E室單位，實用771方呎，3房1套間隔，早前透過「小紅書」推介，最終以月租3.25萬元租出，實用呎租42.2元。