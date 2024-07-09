黃金海灣均呎9988元 屯門新盤8年低 206呎折實184萬起 5年來最平入場一手盤

明報記者 江俊洋

樓花期長約16個月的黃金海灣·意嵐，以折實均呎不足1萬元登場，為屯門青山公路一帶新盤新低，相對旁邊香港小輪（0050）、帝國集團合作的帝御‧金灣，2020年7月首推折實均呎達13,578元，兩者相差約26%。對上一個折實均呎不足萬元開盤的屯門新盤，已經是2016年7月、南豐旗下良德街豐連，當時首批單位涉138伙，折實均呎約8826元，當時項目首張價單實用253方呎開放式戶，折實197萬元入場。至於整個一手市場對上最低入場費新盤，則是2019年「龍牀盤」菁雋，當時劈價後加推，實用128方呎開放式戶折實約174萬元入場。

中信銀行提供樓宇按揭

旭日國際開發部董事總經理李炳餘形容，項目是「黃金西餅價」，期望可吸引更多「西餅客」（即大手客）入市。被問到定價有否考慮成本價，他指主要考慮市場因素，參考同區鄰近一二手價及市場反應，相信未來會有提價空間，稱「最終會有合理利潤」。發展商向買家提供4款付款方法，其中120天現金優惠付款計劃的總折扣率為12% 。另發展商與中信銀行（國際）合作，向買家提供物業按揭，但未有透露詳情。

首批139伙 折實低於200萬佔17%

項目首張價單的139伙，包括72伙開放式戶、58伙1房戶，以及9伙兩房戶，實用206至444方呎，折實價184.2萬至436.9萬元，折實呎價8908至11,889元，當中折實價低於200萬元的單位佔24伙或17%，全屬200餘方呎開放式戶，入場費最低單位為5B座8樓K室，實用206方呎，扣除最高折扣12%，折實價184.2萬元、呎價8942元。可留意是，這批「平價」單位主要位於5A、5B座，向東以毗鄰帝御系列樓景為主。

至於折實呎價最低單位為5A座5樓D室，實用444方呎，兩房間隔，折實價395.5萬元、呎價8908元，同樣為今批入場兩房戶，要注意單位外望屋苑車路及棕月灣樓景。此外，黃金海灣·意嵐開價之際，路勁（1098）牽頭、位於同區掃管笏管翠路的現樓凱和山，最新沽出第5座12樓F室，實用495方呎兩房間隔，成交價545.7萬元、實呎11,024元，為項目本月首宗一手成交。