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經濟
2024年7月9日星期二
股市最前線
李澤鉅：會就港設家族辦公室制度化 許正宇：港料擁2700間家辦 過半資產逾5000萬美元
話你知：家辦助管理資產 成員須守約章
證監：擬港發REITs企業曾與當局聯繫
港股挫275點兩個半月低 曾失守牛熊線
方舟雲康暗盤跌40% 每手帳蝕1665元
人行：視情况正或逆回購 內地10年期債息一個月高
卓悅曾洗倉式急插58% 股價歷史低 大股東陳健文身家單日蒸發逾4000萬
渣打大灣區營商景氣指數平穩
證監會月底推全新e-IP系統 冀促進數碼化無紙化
匯德收購陳德霖曾璟璇獲提成權股份
萬科滬商場股權 傳出讓予GIC
投資推廣署：港適合家辦拓ESG 助89間落戶 華人企業家佔60%
于曉：AI時代重新審視設計思維價值（二之一）
波音認737 MAX空難涉欺詐罪 市場料助免更嚴重判罰 早段升逾2%
台積電股價新高 市值曾破1萬億美元
派拉蒙賣盤與Skydance合併
張兆聰：中移動A股或受資金青睞
港元定存高息精選
何民傑：充氣奇蹟欠「前危機」管理
梁天卓：大學無用論
黃雯怡：紫金受惠銅金價走強
薛偉傑：印度被指「關門打狗」 疑對外資科企巧取豪奪
技術取勝：嘉里建設或下試13元支持
劉思明：港股沽壓重 少數偏強行業可吼回調吸
周顯：銀行不看好未來 留錢度寒冬
湯文亮：符合一條件 樓價不會跌
黃金海灣均呎9988元 屯門新盤8年低 206呎折實184萬起 5年來最平入場一手盤
話你知：蔡志明38億接佳兆業地 每呎地價6520元
天璽．海4房1.2億沽 實呎逾5.5萬
新港人申一手按揭比例 經絡稱增至逾三成半
內地生逾2萬租柏傲莊1房 同類新高
趙曾學韞等3億放售皇九10樓公司總部
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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