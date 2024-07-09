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經濟
國際金融

台積電股價新高 市值曾破1萬億美元

【明報專訊】摩根士丹利將台積電（美：TSM；台：2330）目標價上調9%至1180元新台幣，刺激台積電昨股價高見1050元新台幣再創新高。台積電ADR早段亦高見192.8美元，再次刷新高位，市值一度突破1萬億美元。今年以來，台積電ADR升超過八成。

摩根士丹利指出，台積電的飢餓營銷策略似乎奏效。最新的供應鏈數據顯示，明年的高端晶圓代工供應可能面臨緊張，令客戶可能需要接受價格提升，以確保充足的供應。台灣《工商時報》指出，台積電計劃將3納米代工價上調5%以上，先進封裝報價將上調10%至20%。

英特爾攻散熱方案 早段升4%

此外，英特爾（美：INTC）近期發布新一代數據中心液冷解決方案，有助提升散熱效能。據稱。該解決方案已通過驗證性測試（POC），並達到預期效果，英特爾股價早段升逾4%。受波音及英特爾（美：INTC）的升勢帶動，道指早段曾升200點。本周稍後公布的美國6月消費者物價指數（CPI），預期升幅將進一步回落，有助推動美聯儲減息。標普500指數及納指早段再創新高。

此外，日本5月勞工薪酬按年增長2.5%，創1993年以來最大升幅，有助強化日本央行本月再次加息的理據，儘管實際薪酬仍然下滑。

日經指數昨曾升約200點，高見41,112點創新高，尾市再度回軟，收報40,780點，跌131點。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕市值 摩根士丹利 目標價 台積電

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