匯德收購陳德霖曾璟璇獲提成權股份

兩人提成權潛在價值共逾1.2億

根據公告，該等發起人提成權，只能夠在交割日至第五周年內，當有任何30個交易日內中任何20日，平均價超過15元，便可毋須現金下行使。但若在獲發提成權半年內至交割股份後12個月內行使，已行使的提成權股份，便受到禁售權限制。若按將來行使提成權的作價計，陳德霖、曾景璇的提成權潛在價值，便分別達到7653.75萬元及4802.4萬元。

另其他9名PIPE投資者如香港電訊（6823）等，則按其認購股份數目作出申報。該集團除了在上周上載購併項目公告之外，亦按例向持有權證（代號4841）持有人，披露其購併Synagistics Pte. Ltd的公告，與此前向股份持有人披露的內容，一式一樣。香港匯德收購昨日股價收報7.3元，無成交亦無升跌。其上市權證則收報0.23元，同樣沒有成交及無升跌。