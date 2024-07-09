方舟雲康暗盤跌40% 每手帳蝕1665元

【明報專訊】新股市場氣氛繼續低迷，今日掛牌的方舟雲康控股（6086）昨日暗盤大跌約四成，同日掛牌的百望股份（6657）暗盤價變動不大，輝立暗盤微跌，富途暗盤微升。若今日掛牌反映暗盤走勢，近期上市新股首掛至少六連跌。
方舟雲康昨富途暗盤收報4.85元，較上市價低40.7%，成交143萬股，涉資700萬元。一手500股，不計手續費，帳面蝕1665元。輝立暗盤收報5.03元，較上市價低38.5%。
百望富途暗盤微升1.7%
百望股份富途暗盤收報36.6元，升1.7%，一手100股，不計手續費，每手帳面賺60元。成交25.8萬股，涉資889萬元。輝立暗盤收報34.65元，較上市價低3.75%。
至於近期上市的新股截至昨收報已實現首掛五連跌，且普遍「潛水」，除6月底上市的老鋪黃金（6181）昨收報較上市價累升約1.1倍外，其餘半新股「潛水」幅度介乎約22%至64%不等。
近期上市新股首掛已五連跌
其中，中贛通信（2545）昨收報累跌64.4%、GEM板上市的元續科技（8637）累跌55.4%、嘀嗒出行（2559）累跌51.3%、經發物業（1354）累跌23.6%，跌幅最小的天聚地合（2479）累跌22%均跌穿上市價。