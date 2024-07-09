方舟雲康暗盤跌40% 每手帳蝕1665元

方舟雲康昨富途暗盤收報4.85元，較上市價低40.7%，成交143萬股，涉資700萬元。一手500股，不計手續費，帳面蝕1665元。輝立暗盤收報5.03元，較上市價低38.5%。

百望富途暗盤微升1.7%

百望股份富途暗盤收報36.6元，升1.7%，一手100股，不計手續費，每手帳面賺60元。成交25.8萬股，涉資889萬元。輝立暗盤收報34.65元，較上市價低3.75%。

至於近期上市的新股截至昨收報已實現首掛五連跌，且普遍「潛水」，除6月底上市的老鋪黃金（6181）昨收報較上市價累升約1.1倍外，其餘半新股「潛水」幅度介乎約22%至64%不等。

近期上市新股首掛已五連跌

其中，中贛通信（2545）昨收報累跌64.4%、GEM板上市的元續科技（8637）累跌55.4%、嘀嗒出行（2559）累跌51.3%、經發物業（1354）累跌23.6%，跌幅最小的天聚地合（2479）累跌22%均跌穿上市價。

明報記者