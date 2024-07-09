話你知：家辦助管理資產 成員須守約章

所謂家族辦公室的概念在歐洲已經運作多年，當地營運大型商業機構的家族均設有家族辦公室，藉此設下約章讓家族成員共守，並超越傳統成立信託、基金會及控股公司旨在理財的範圍。隨着近年市場不少新興行業勃興，例如內地個別企業家成立科網公司並事業有成，均看中香港作為管理家族財富樞紐，在港成立家族辦公室，借助香港匯聚商業、藝術、娛樂、高檔餐飲及消費共冶一爐的都會城市，過來理財及享受生活。

呂志和李錦記較早設家辦

香港華資家族方面，如嘉華國際（0173）及銀河娛樂（0027）主席呂志和及李錦記集團等，便是屬於較早成立家族辦公室的華資家族。至於其他華資家族方面，恒地（0012）創辦人李兆基便設立信託管理上市公司、成立兆基財經管理對外投資，以及在海外如加拿大建立聯號公司等管理財富，並讓兩名兒子同任旗艦公司恒地主席，共同管理集團。

至於城中富商李嘉誠家族，便因應時代變化，在累積財富下，先在早年外闖加拿大及新加坡等國家進行投資，並繼而安排兩名兒子參與管理家族上市公司，然後成立多個信託管理上市公司及外國投資。另外，維港投資參與中外科技及生科投資，甚至建立李嘉誠基金會行善。他亦讓幼子李澤楷建立自己的生意王國。雖然李嘉誠家族在管治上未見有家辦參與打理，但其在財富劃分及運作上幾近與設立家辦無異。