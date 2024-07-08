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經濟
馬泰陽

投資策略

馬泰陽：政府賣地審慎 助穩市場信心

【明報專訊】政府最近公布本財政年度第二季（即2024年7月至9月）賣地計劃，僅推出一幅住宅地皮。是次推出的住宅地皮位於沙田小瀝源沙田圍與小瀝源路交界，提供570伙。此外，市建局推出位於九龍城啟德道/沙浦道重建項目，預計可提供約810伙。至於私人發展及重建方面，目前有3換地項目於第二季完成地契修訂，預計可提供約410個單位。本財年上半年（4月至9月）共提供4065伙住宅，佔全年供應目標1.32萬伙的三成。

然而，由於住宅官地的數量仍偏少，是次推出位於沙田小瀝源沙田圍與小瀝源路交界的地皮發展規模適中，交通配套完善，鄰近港鐵站，社區發展較成熟，對市場來說仍具有一定的吸引力；而且由於地皮招標到落成需時多年，再加上近期住宅官地較少，相信可吸引發展商競投。

賣地收益是政府主要財政收入來源之一，雖然本財政年度上半年私人房屋土地供應共可提供4065伙，僅佔全年私人房屋土地供應目標約三成，達標看似不太樂觀，而政府賣地策略審慎，亦可避免流標，並有助穩定市場信心。不過，觀乎之前4個財政年度（2020/21財政年度至2023/24財政年度），全年私人房屋土地供應均達標。若將全年供應分為上下半年，該4個財年均出現「頭輕腳重」，當中2020/21財年上半年，私人住宅單位為當年目標約36%，但最終2020/21財年仍能達標，因此相信今個財政年度私人房屋土地供應仍有機會達標。隨着美國聯儲局連續7次息口維持不變，反映息口見頂，市場亦料美國聯儲局將於下半年展開減息，有利進一步釋放市場購買力。筆者相信，屆時市場信心回升及樓價趨穩，相信發展商的投地氣氛將有改善。

美聯集團行政總裁（住宅）暨香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

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