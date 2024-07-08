布少明：憧憬三中全會 進一步提振經濟

此外，據美聯物業研究中心資料顯示，6月底累積貨尾量（包括樓花及現樓）逾2.19萬伙，較去年底輕微高出約0.13%。雖然「撤辣」後市場曾一度加快吸納貨尾單位，惟發展商亦積極搶盤新盤，令市場難以即時全數消化，故貨尾單位變動不大並保持高企。新盤市場方面，當中啟德跑道區新盤開出的折實呎價為區內8年新低，開價非常進取，料將受市場歡迎，並帶動7月份一手交投至約1300至1400宗水平，有力較6月份約660多宗增加近一倍，為下半年樓市迎來「開門紅」。樓價方面，鑑於近期息口仍存變數，加上新盤貨尾量正在囤積，二手買賣亦陷拉鋸，令樓價重回跌勢。美聯樓價指數報133.62點，按周跌0.27%，連跌兩周，本年迄今樓價跌2.86%，估計短期將維持整固局面。不過，近日中央政府為促進香港旅遊業，內地早於3月起開放西安及青島居民自由行赴港澳；日前更進一步將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品免稅額度大幅提高，有助帶動本港旅遊業，亦反映中央刺激香港經濟的決心。

隨着投資者憧憬內地本月中召開三中全會，或再推出提振經濟及樓市的措施，利好整體投資氛圍，繼而惠及香港樓市氣氛，只要配合未來美國聯儲局減息，相信未來樓市將逐漸穩步向好，並有望擺脫目前悶局。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]