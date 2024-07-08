廖偉強：輕裝上陣 適應變化

今年2月底，政府「撤辣」後，樓市迎來短暫的小陽春，樓價亦曾略為上升，但很快，買家已冷靜下來，沒有早前的搶購潮，樓價亦開始下跌，總結上半年，樓價已跌約4%！早前還有一些地產代理雄心勃勃，將業務規模擴大，但近月開始已覺得經營困難，面對巨大的開支而承受重壓。所以，筆者經常和員工分享「輕資本經營」的道理。「輕資本經營」除了可「穩穩陣陣」，看清楚市况的變化而行，同時亦可避免前線在重成本的壓力下工作，表現適得其反，最終影響業績。目前，香港有很多行業正慢慢轉變，以往的重本經營已不復見；加上經濟環境不理想，市民消費意欲減退，所以做任何的生意都必須「輕資本經營」，並且要勇於改變，迎合行業新挑戰。

雖然面對轉型的陣痛，但香港作為一個國際大都會，基建完備、教育優良、交通及醫療等先進；而香港同時是中國的特別行政區，奉行一國兩制，這種特別身分為香港帶來很大優勢。在這種環境下，樓價較一般的城市高，也是正常不過之事。更何况，今天的樓價已較高峰時回落接近三成；選擇在今天入市，還有大量的議價空間及優惠，所謂「時機比價位重要」，就是如此。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]