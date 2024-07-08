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經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：美通脹若受控 減息可期

【明報專訊】美國通脹溫和回落，但能否控制到聯儲局要求的2%水平，無人知曉。但如果通脹能夠降至這水平，聯儲局應會落實減息行動。美國財長耶倫表示，有信心美國通脹持續回落，並於明年回落聯儲局訂下的2%目標，亦看不到美國經濟有陷入衰退的基礎。預測通脹達標的時間，比較聯儲局預期的2026年為早。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比稱，聯儲局仍在尋求通脹進一步降溫，以此作為開啟減息大門過程的一部分。他對通脹進一步改善感到非常樂觀，希望局方對通脹更加有信心。

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局在衡量通脹受控及調整利率政策時，須展示其關注經濟不遭受重創的態度，而失業率上升可能帶來新的危機。局方在確保物價穩定的同時，也要避免經濟受重創，通脹並不是須加以衡量的單一風險。

戴利指出，目前4%的失業率並不一定是長期可保持的水平，就業市場可能要接受失業率上升。近期通脹數據令人鼓舞，但未足以支持通脹能持續回落至2%目標的看法。

美就業市場有放緩迹象

筆者相信美國通脹降至2%聯儲局的目標水平是有機會的，但失業率有可能會上升，因為美國就業市場有放緩迹象，造成失業率上揚。另一方面，通脹放慢為減息製造更佳條件。儘管今年美國減息可能只得一次0.25厘，但今年是美國總統大選年，經濟普遍會好一些，去到明年大選過後經濟通常變壞，料需要進一步減息刺激經濟。現時不少投資機構已將明年減息次數，由3次各0.25厘增至4次各0.25厘，將有利美國以至全球股市及樓市。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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