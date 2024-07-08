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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：油價料續攀升 中石油購24526

【明報專訊】上周五國際期油價格高企，不過三桶油升勢未能持續，中海油（0883）微跌，中石油（0857）下跌1.17%，中石化（0386）下跌1.67%。不過多家大行繼續唱好三桶油，主要因為全球原油供應短缺問題持續，預料國際油價將進一步攀升。如投資者看好油股可留意中海油牛證（61719），收回價20.8元，行使價20.55元，2026年10月到期，有效槓桿約8.7倍；或中石油認購（24526），行使價9.63元，2024年10月到期，有效槓桿約10倍。如看淡可留意中海油熊證（56746），收回價25元，行使價25.25元，2025年5月到期，有效槓桿約12倍；或中石油熊證（55332），收回價9元，行使價9.15元，2025年4月到期，有效槓桿約11.倍。

另有資金流入快手好倉產品，看好可留意快手牛證（69886），收回價41元，行使價38元，2024年11月到期，有效槓桿約6.1倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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