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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：四環堅定轉型 推動盈利增長

【明報專訊】四環醫藥（0460）現時共有3個業務分部，包括醫美產品、創新藥及其他藥品，以及仿製藥，分別佔總收入的24%、2%及74%。然而，值得留意的是，集團正在轉型，通過「醫美+創新藥」的雙輪驅動戰略，堅持向創新轉型升級。主席車馮升表示，會將管理重心聚焦在高增長的醫美領域、高價值創新藥及生物製藥領域，加快推進獲批創新藥的產品上市及實現創新藥對仿製藥的產品換代，預示首兩項業務為未來重點。

先討論行業變化及未來發展，根據管理層所講，行業逐步從銷售驅動向研發創新驅動轉型，加上內地企業「走出去」步伐加快，推動創新創藥市場擴展。近年來，儘管醫保改革及經濟下行擠壓行業整體收入和利潤增速空間，但面對人口老齡化，公司深信內地醫藥製造行業潛在市場空間巨大。另一方面，除了創新藥，包括醫美及減肥新藥在內等具消費屬性的醫療行業都將會是黃金賽道。

根據我們的了解，輕醫美行業也逐漸從高端奢侈品市場走向大眾消費市場，如同內地衛健委曾於一封公開信中提到：「醫療美容服務正從少數人接受的特需服務向普通百姓享受的日常服務轉變。」隨着行業的強監管，合規產品逐步替代非合規產品的市場份額，有利四環拓展相關市場。

了解完行業前景，以下介紹四環現况及競爭優勢。以製藥為例，其豐富的產品管線推動多項產品獲批上市，而多項核心產品臨牀進展亦領跑行業，反映未來的增長動力。旗下集臨牀前開發、臨牀開發、註冊、生產和銷售於一體的自主研發創新藥平台「軒竹生物」去年分別在產品研發及新藥上市申請方面取得進展（集團於年報有詳細介紹，以下只分享個別例子）。安奈拉唑鈉腸溶片（商品名：安久衛）是內地首個自主研發並擁有自主知識產權的PPI抑制劑1類創新藥，於2023年6月獲國家藥監局上市，並於上市當年成功納入國家醫保目錄。

另外，集團旗下聚焦在糖尿病及併發症領域的生物醫藥公司「惠升生物」亦取得好成績，成功推進集團生物製藥業務快速發展。其在全球最受歡迎的減肥藥GLP-1受體激動劑產品司美格魯肽注射液上同時佈局了降糖和減重的適應症，未來發展值得期待。

至於醫美，受惠內地相關市場快速復蘇，其醫美平台「渼顏空間」成功通過3.0版本銷售升級，進一步加強其作為一個集研發、生產、銷售為一體，擁覆蓋愛美人士生命周期全產品矩陣的國際化醫美平台，實現醫美銷售收入的翻倍回升。凱基亞洲預期，隨着業務持續轉型，中長期收入及盈利有望進一步上升，將利好股價逐步反映集團的真實價值。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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