陳正犖：大選後 英鎊短期料仍有力突破

然而，市場對極右翼國民聯盟能夠取得絕對多數票而可能導致財政赤字上升的擔憂，近日正在減弱。法國與德國息差開始收窄，歐元兌美元反彈測試200天移動平均線。除非選舉出現意外結果，否則我們預期市場將迅速反應，可能意味着歐元兌美元未來一至兩星期內或進一步回升至阻力位1.09和1.098，此後焦點可能重回歐洲央行潛在的減息路徑。下一次歐洲央行政策會議將於7月18日舉行，我們預計歐元兌美元或在3個月內回落至1.06水平附近。

目前英鎊兌美元走勢同樣偏向上行，工黨的勝利可能已被消化，今次選舉觸發的貨幣波動低於過去選舉期間水平，焦點可能仍然牢牢集中在英倫銀行的政策上。短期內我們預計英鎊兌美元或測試略高於1.28的阻力位，而3個月前景將很大程度上呈區間波動。在工黨預計獲得壓倒性勝利後，關鍵問題是即將上任的首相施紀賢，如何承擔競選承諾中改善英國公共醫療和基礎設施的開支。加稅是為他雄心勃勃的計劃提供資金的最有可能方式，但英國經濟面臨經濟放緩，市場將密切關注新政府首份預算。

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[陳正犖 匯市前瞻]