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經濟
2024年7月8日星期一
謝偉銓 銓之講場
投資策略
柏蔚森I兩日收2000票 超額13倍 下半年一手市場首周沽逾160伙
鄭家純侄旗下公司 5095萬接曉穎花園債仔貨
揚海相連戶月租15萬 港島南岸新指標
豪景兩房330萬沽 9年實蝕17%
apm伙3D插畫師 設巴黎鐵塔裝飾迎奧運
獨董改革建議「加辣」 料惹市場反感 市場人士：港交所未證連任多年與失職有關連
陳茂波：港管理資產規模逾31萬億 增2%
人行連續兩月停增持黃金 分析：外儲擬多元化 料復買
內地券商現併購潮 未見推升股價
匯豐投資管理 Baraton：全球股債受惠美下半年減息
匯豐投資管理沈昱：槓鈴策略投資中國股市致勝
周六福毛利率大減 依賴加盟店
玩具反斗城料年底前再添兩店 上周設生活玩趣店 攻Z世代
「蓋是茶」疫後外闖覓商機 冀明年落實港生產銷售
康橋悅生活2億存款遭無故提走後 再被退回帳戶
紙餐具+塗層 防水防油兼抗菌
盼商界支持本地研發技術
樓市低迷 短炒或得不償失
環球經濟數據
劉思明：增強分紅 建行Call 24453
張兆聰：華虹半導體現支持 小注博彈
張兆聰：科技股輪流上 AMD投機買
伍禮賢：南方美國債ETF 受惠減息憧憬
涂國彬：美通脹降溫經濟放緩 金價續整固
陳大為：美經濟仍旺 想減息都難
袁國守：三中全會料利晶片電動車板塊
謝偉銓：支持設立樓宇維修基金
陳正犖：大選後 英鎊短期料仍有力突破
暑假出遊 善用家庭旅保優惠
沈永年：享受中山慢活 消費較港廉宜
許健生：Sony加速擴Web3戰略
溫傑：四環堅定轉型 推動盈利增長
袁國守：三中全會召開前戒急用忍
林少陽：憧憬減息 美元強勢或走到盡頭
技術取勝：中海油處上升通道
李聲揚：樂觀者必勝 做「阿焦」難大賺
蔡金強：讀《鹽鐵論》有感
艾雲豪：從歐國盃看歐美體育產業異同
李順威：困惑中的新高
劉思明：港股調整近尾聲 中字股料領升
瑞銀亞洲：油價料續攀升 中石油購24526
摩根大通亞洲：憧憬再破頂 日經購10176
周顯：金融猛人首當大股東即有斬獲
張佩儀：美總統大選將至 美股料看好
王弼：黃金比特幣相剋成趨勢？
曾淵滄：撈本地地產股守3年 料回報佳
湯文亮：大減價後回復正價 生意更差
陳永傑：美通脹若受控 減息可期
廖偉強：輕裝上陣 適應變化
布少明：憧憬三中全會 進一步提振經濟
馬泰陽：政府賣地審慎 助穩市場信心
凱和山屆現樓 環境清幽
愛琴海岸成交呎價跌穿9000元
MPF宜適度分散投資 忌太集中
謝偉銓：支持設立樓宇維修基金
【明報專訊】優質的物業管理有多重要，過去筆者已經多次談及，不容否認，專業物管公司能協助業主管理好樓宇，包括監管維修保養相關事宜。
相關字詞﹕
財經專欄
銓之講場
謝偉銓
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環球經濟數據
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伍禮賢：南方美國債ETF 受惠減息憧憬
涂國彬：美通脹降溫經濟放緩 金價續整固
陳大為：美經濟仍旺 想減息都難
袁國守：三中全會料利晶片電動車板塊
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沈永年：享受中山慢活 消費較港廉宜
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袁國守：三中全會召開前戒急用忍
林少陽：憧憬減息 美元強勢或走到盡頭
技術取勝：中海油處上升通道
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艾雲豪：從歐國盃看歐美體育產業異同
李順威：困惑中的新高
劉思明：港股調整近尾聲 中字股料領升
瑞銀亞洲：油價料續攀升 中石油購24526
摩根大通亞洲：憧憬再破頂 日經購10176
周顯：金融猛人首當大股東即有斬獲
張佩儀：美總統大選將至 美股料看好
王弼：黃金比特幣相剋成趨勢？
曾淵滄：撈本地地產股守3年 料回報佳
湯文亮：大減價後回復正價 生意更差
陳永傑：美通脹若受控 減息可期
廖偉強：輕裝上陣 適應變化
布少明：憧憬三中全會 進一步提振經濟
馬泰陽：政府賣地審慎 助穩市場信心
凱和山屆現樓 環境清幽
愛琴海岸成交呎價跌穿9000元
MPF宜適度分散投資 忌太集中
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