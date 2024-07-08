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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：三中全會料利晶片電動車板塊

【明報專訊】中共二十屆三中全會將於下周一至四（7月15日至18日）召開，會議主題為「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」，市場憧憬除有更多貨幣和財政寬鬆政策公布外，還會深入討論「中國式現代化」方向，估計把中國發展成科技大國是其一目標，故半導體、電動車及互聯網產業消費行業料受惠，值得長線看俏，惟外資對中國市場仍存戒心，當前分段買入勝大舉入市。

三中全會多年來聚焦於「經濟改革、開始真正佈置工作」，是每個投資者必須關注的會議。由於今屆三中全會召開日期比慣例遲了近一年，因此引來外界諸多揣測，如是否中共內部意見不一，又或疫情後經濟放緩，改革進度不得不慢下來等。

姑勿論事實與否，從投資角度而言，三中全會日期已定，往後推陳的國策相信更明確，挑選板塊甚至個股時，有望更得心應手。市場預料，今次三中全會將會展示中國改革的中長期目標，以及設想路徑，向世界提供清晰的政策框架。

互聯網消費惹憧憬 拼多多可吼

有分析認為，從會前中共總書記習近平的定調講話，以及日前政治局會議所提的「六個堅持」，顯示今次三中全會注重頂層設計制度建設，預料新的改革方案將是一份主導未來10年改革的綱領性文件，以助推中國在2035年基本實現現代化。三中全會召開前，花旗發表研究報告指出，中國今年有望實現5%的經濟增長目標，但預期還需要更多時間及政策出台，才可增強投資者信心，預料除了漸進措施以外，下半年不會出現重大政策突破。

雖然彭博近日發表的分析文章亦有類似看法，預期內地不會有振興投資市場的大規模改革出現，但估計三中全會討論的政策方針，將包括晶片科技、土地改革，以至國家主要稅收來源。可以預見，中國往後的改革道路，不會少了科技領域，所以科技相關板塊，特別是晶片、電動車及互聯網產業消費發展前景惹憧憬。但要留心，「報復性存錢」已成為內地年輕人的熱門話題，有分析指出，因為年輕人無法覓得工作或難以增加收入，在沒有選擇的情况下，他們只好減少消費，故內地消費增長能否持續回穩仍有待觀察。

分段吸比亞迪中芯 不宜大手買

然而，較肯定的是，不管「消費降級」，還是「報復性存錢」，內地人現今消費較過往來得理性，所以着重「性價比」的個股會是吸納對象，與互聯網產業消費相關的股份中，拼多多（美：PDD）屬行業首選，一來首季業績強勁，反映本地平台的提成率改善，二來旗下主攻海外市場的Temu虧損開始顯著收窄。大摩將其目標價由181美元，上調至220美元，給予「增持」評級。至於晶片及電動車股，當然是揀內地行業龍頭，如上期提及的比亞迪（1211）；晶片股方面，中芯國際（0981）最正路，惟A股和港股上半年仍跑輸外圍主要股市，未見大市成交持續回升前，只好見步行步分段吸納，暫不建議大手買。建銀國際證券認為，中芯上季業績優於優期，並因應市場需求復蘇，將其今年、明年及後年收入預測均調高約0.3%，分別至69.09億美元、81.15億美元及91.62億美元，維持「跑贏大市」投資評級，目標價22.5元，相比上周五收市價17.3元，有潛在三成升幅。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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