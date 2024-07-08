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經濟
陳智鑾 理財信箱

樓市低迷 短炒或得不償失

【明報專訊】讀者來信：

我最近看到市場上有些朋友通過短炒物業獲得不錯的利潤，請問短炒樓市有何策略和需要考慮的因素？我很少投資，只買過一間自住樓，如果我想財富增值，可以效法他們嗎？

筆者回覆：

短炒物業以獲利，本質是一種高風險的投資策略，而近期成功的案例經常受媒體廣泛報道。自從今年「撤辣」之後，人人都可以短炒，但短炒並非人人合適，尤其是在當前市場低迷的情况下，這種策略更容易得不償失。以下是李先生需要考慮的因素：

1）市場時機：短炒的成功很大程度上取決於市場走勢。在市場上升期，短炒較容易獲利，但目前市場低迷，短炒風險更高，成功的機率較低。密切關注經濟指標、政策變動和市場情緒至關重要。當前的經濟環境和市場情緒不利於短炒，應該謹慎評估市場的復蘇迹象，例如經濟增長、就業數據和政府政策是否有利於房地產市場的回暖。如果市場仍處於低谷，建議避免短炒。

2）資金管理：短炒需要充裕的資金和靈活的資金運用能力。購買和轉售物業涉及的交易費用、稅款等成本也需要考慮。在目前市場情况下，資金管理更加重要，要有準備一旦不能短炒賣出，但要承擔供款及相關費用，避免因短炒失敗導致資金緊張。

慎防短炒失敗致資金緊張

3）風險控制：短炒風險高，包括市場波動、政策變動等。應設立止損點，確保在市場不利時能及時止損。參與短炒需要制定一個明確的風險管理計劃，設定合理的止損點和目標收益。當然，如李先生能夠搜尋到比市場均價低水的樓盤，防守性會大大提高，但低水盤一般只會被熟悉市場的投資者優先發現。

股債混合組合較穩健

短炒成功率取決於對市場的準確把握和風險管理能力，但在低迷市場中，成功的概率降低，李先生如非資深投資者，買樓短炒在目前的市場環境下風險較高，並非合適的投資策略。如果想理財創富，財務自由，不一定要高風險策略，李先生可以考慮其他較為穩健的投資策略，例如配置股債混合資產組合或有一定收益的投資產品。

股債混合資產可以通過配置不同風險水平的資產來實現風險分散和穩定回報。選擇一些收益穩定的債券基金和股票基金，形成一個多元化的投資組合。這樣既能在市場上行時獲利，也能在市場下行時提供一定的保護。當中有派息的投資產品，息率6厘至9厘的選擇不少，這些產品在提供穩定收益的同時，風險亦較純股票投資低，適合目前市場環境。最後，建議李先生如有需要，聯絡專業的理財顧問，以獲得更詳細的建議和指導。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]

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