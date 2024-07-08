紙餐具+塗層 防水防油兼抗菌

明報記者 薛偉傑

攝影 鄧家烜

納米及先進材料研發院（NAMI）技術經理孟文君、明彩紙品有限公司董事董必成表示，NAMI和該公司2017年在「創新及科技基金」的支持下，合作開發應用於紙製品的PAPEL斥菌塗層，那些紙製品由木、竹、蔗渣等常用原料製成。

當時明彩的想法是，將PAPEL斥菌塗層應用於裝載食品的紙盒，以加強食品安全，以及應用於高檔圖書，尤其是兒童圖書。由於NAMI之前已有多年的斥菌技術開發經驗，並將有關技術應用於家居塑膠產品、食物接觸塑膠容器和塑膠醫療產品，所以明彩便找NAMI合作，希望將斥菌塗層應用於紙製品上。

第一代只有斥菌功能

孟文君解釋，PAPEL塗層並沒有使用殺菌劑，它的作用也不是殺死細菌，而是通過改變材料表面的性質，令細菌難以黏附，難以定植和形成菌膜，無法大量繁殖。經過第三方實驗室的認證，這種斥菌塗層對革蘭氏陽性細菌和革蘭氏陰性細菌都有效，可以說對大部分細菌都有效。

由於不使用殺菌劑，所以PAPEL塗層並沒有釋出殺菌劑的問題，就算應用於裝載食品的紙盒和兒童圖書，也十分安全和衛生。PAPEL塗層的物料還通過第三方實驗室的認證，符合歐洲、美國和中國內地的食品接觸安全法規要求。

此外，NAMI也通過符合行業標準的耐磨測試（以兩磅重的砝碼摩擦140次），以及相當於一年室溫儲存時間的加速老化測試，證實了PAPEL塗層的耐用性。

除了應用於一次式紙盒外，PAPEL塗層也可應用在高檔圖書和宣傳冊。由2018年起，明彩就開始量產加上PAPEL塗層的紙製品，包括裝載食品的紙盒和兒童圖書。不過，當時這些紙盒只用來盛載西餅、熱狗、漢堡包等。董必成還未想到，要生產能夠盛載飲品、熱湯、粥或者炒粉麵等多水、多油、多汁食物的紙容器，以及配合使用的紙餐具。

到了2019年，董必成和孟文君都覺得塑膠廢物問題愈來愈嚴重，一次式塑膠外賣餐具和容器遲早會被取締，甚至連加上一層塑膠淋膜的紙容器也不獲豁免。所以，雙方決定合作開發第二代PAPEL+塗層，在保持斥菌功效的基礎上增加防水和防油效果，專門應用於外賣紙餐具（包括紙容器）。不過，這次卻用了差不多5年時間，直到今年初才完成研發。

第二代盼取代塑膠餐具和容器

董必成解釋，主要有兩個困難。第一，PAPEL+塗層的配方要設計到萬一出現極端情况，有些少脫落被人吃下肚也是安全的。第二，用機器大量生產的工藝，與在實驗室內人手小量製作的工藝有分別。有些配方在實驗室內用得很好，但在工廠試產時卻遇到困難。例如，由於材料的黏度問題，不適合應用在現有的機器等。所以，NAMI和明彩需做各種規模的試產，以及調整配方，才實現到由實驗室到工廠的技術轉移。

孟文君表示，第二代的PAPEL+塗層是水性的，特別適合和食物接觸，專門應用於紙餐具。這是一種新型的材料，是通過將現有的原料和功能性添加劑結合。由於不含塑料，相信不會影響紙製餐具自然降解。亦因為PAPEL+塗層是水性的，即使有關紙餐具在垃圾焚化爐內燃燒，也不會像塑膠餐具或者加上塑膠淋膜的紙製餐具般產生有害氣體。

防水12小時 最高可承受100℃

實驗顯示，加上PAPEL+塗層的紙容器的正常防水效果（例如盛載粟米濃湯等），包括不變形，可以達到12小時以上。至於承受的溫度，由零下20℃至100℃都可以，亦不會在這個溫度範圍內變形。所以，既可應用於承載熱食的外賣紙容器，也可以應用於超市內需要冷藏的紙包裝。

董必成強調，雖然用了這麼長時間研發，但加上PAPEL+塗層的紙餐具的售價，只和市場上其他紙餐具相若。現時該公司正和本地其中一家連鎖快餐飲食集團商討合作。此外，亦正接洽歐盟潛在客戶，主要是德國企業，預料今年可出口到當地。該公司在東莞的廠房有兩條生產線，每日可生產5萬件加上PAPEL+塗層的外賣紙餐具（包括紙容器）。若有需要還可在短時間內增加生產線。

[新經濟新天地]