周六福毛利率大減 依賴加盟店

撰文 旻晞

講起內地香港珠寶行業，似乎都與「周」結緣，除最為人所知的周大福（1929）、還有周生生（0116），至於內地代表有周大生（深：002867），以及是次介紹的周六福。不過周大福、周生生、周大生創辦人都可是姓周，周六福創辦人卻姓陳姓李，為何公司還是叫周？別忘了還要分清楚周六福和六福（0590）。說起來，內地珠寶商行業其實還有周大金、周百福、周福生等等品牌，「周」而復始、生生不息。

屢控同業侵權 風險提及或被假冒

單看品牌商標，是「如有雷同、實屬巧合」。不過在商言商品牌商標是非重要，事實上，周六福往績期間，亦有多宗有關商標與侵權的訴訟，去年3月有內媒引述天眼查數據指出，其時周六福涉及647宗法律糾紛、73%為侵害商標糾紛案件，但不要想錯，當中多數個案周六福為原告人、狀告他人侵權。而按招股文件，截至最後可行實際日期，周六福為中國4宗訴訟的原告人，每宗訴訟的申索金額逾200萬元（人民幣，下同），相關訴訟向法院申索的總金額達7280萬元。上市文件中提及的風險因素之一，便是集團可能會受到外部各方的假冒和模仿，用非常相似的「山寨」品牌名稱和商標來製造和銷售產品。集團無法保證將來不會發生此類假冒或仿製行為。是次周六福終登陸香港資本市場，又會否引來其他「雷同」商標有所反應？

無法保證的還有上市之路。早於2019年，周六福便試圖於深交所上市，但當時因其聘用的會計師事務所正中珠江被證監會立案調查，IPO審查被中止。翌年11月再遞表，惟當時中證監卻指出，往績紀錄期間周六福主要業務的收入大幅增加，增幅高於同行業可比公司，且其加盟模式收入佔比很高，新開加盟店的平均銷售額顯著高於集團平均門店銷售額，而是次上市申請最終亦被否決。至2022年6月再次申請，中證監已接納第二輪的A股上市申請，但因其時內地IPO制度由核准制改為註冊制，周六福的A股申請自去年2月底起轉交深交所處理；去年11月公司指考慮到本地及海外資本市場情况及集團未來發展策略，故主動撤回第二輪A股上市申請，最終考慮聯交所可取得境外資本及進入海外市場，故決定尋求來港上市。

值得一提的是，周六福於進軍A股過程中，曾簽訂對賭協議，據周六福去年的招股文件披露，公司若未能在規定時間內上市，集團控股股東李偉柱需回購投資方持有的公司股份。再按是次周六福向聯交所遞交的上市文件披露，去年11月至今年1月，李偉柱等已與相關股東簽訂股東轉讓協議，回購了相關股東持有的絕大部分股權，總算為來港上市掃清一個障礙。

說回業務本身，公司從事珠寶首飾研發設計、生產加工、連鎖銷售及品牌營運，並以「周六福」作為主要營運品牌。周六福主要以加盟店形式拓展其銷售網絡。截至去年底，於中國共擁有4288家加盟店，佔其門店總數的97.8%。集團來自加盟模式的收入，源於向加盟店銷售產品及向加盟商收取服務費。按去年業績，其加盟模式收入當中，產品銷售收入佔39.2%、產品銷售當中又以黃金珠寶佔收入較多（佔總收入32.4%）、鑽石鑲嵌珠寶及其他收入較少（佔總收入6.8%）；而服務費佔16.2%；換句話說，加盟模式收入佔周六福收入的55.4%，其「最大客戶」，其實就是一眾加盟店。

至於真正的「街客」，主要來自自營店及線上銷售。自營店收入僅佔去年總收入的9.5%。線上銷售業務方面，2021年至2023年，線上銷售收入的複合增長率達到53.7%，並佔去年總收入的33.9%。

盈利增速由35%放緩至14.8%

若以毛利率衡量，卻又以加盟模式服務費最「和味」，毛利率高達95.8%，遠較加盟模式產品銷售的5.8%，以及自營店的26.8%為高。所謂服務費，主要是指允許加盟商使用「周六福」品牌及商標，以增設加盟店，集團會向每家加盟店收取固定金額的年度費用；亦包括加盟商的產品入網費，以及其他來自供應鏈管理、裝修服務，以及向加盟商收取與鑽石鑲嵌珠寶有關的業績保底費等。

業績方面，去年周六福受惠疫後復常等因素，收入按年急升66%至51.5億元，但由於集團銷售產面當中，較高毛利率的鑽石鑲嵌珠寶銷售收入下跌，拖累了集團毛利率大幅收窄12.5百分點至26.2%，令集團盈利增速亦由2022年的35%放緩至去年的14.8%；而集團經營活動產生現金去年大增1.9倍至4.04億元，不過仍低於2021年的4.91億元。

棄自行生產 依賴外部加工商

周六福業務發展相當依賴加盟店模式，雖能保持快速增長，但營運上需面對品牌維護的風險；此外公司旗下產品亦百分百依賴外部加工商，早於2022年4月其自身工廠便不再生產，轉向全面委外加工模式。儘管公司指為委外加工設定了嚴格的質量標準，但由於對委外加工商的運營控制有限，無法確保他們能始終遵守其質量控制政策和指引，其製造的產品如有任何缺陷或未能遵守質量標準，自然都對周六福的品牌聲譽受損。

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