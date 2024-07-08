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經濟
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匯豐投資管理沈昱：槓鈴策略投資中國股市致勝

【明報專訊】匯豐投資管理環球首席投資總監Xavier Baraton在上文指看好中國股市，原因是近月政府已推出多項政策應對房地產市場周期下行的問題，而且其估值較全球股市中亦有明顯折讓，事實上該行亦成功把握到相關賺錢機會──「匯豐環球投資基金─中國股票」今年以來截至上周五回報高達11.54%，大幅跑贏恒指及MSCI中國指數，下文將由管理該基金的匯豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱親述該基金的致勝之道，以及下半年最新部署。

匯豐投資管理沈昱在專訪中指出，旗下基金過去逾一年投資中國股市採用槓鈴策略（barbell strategy），即一方面投資具高增長潛力的科技股及教育股，另一方面亦投資內銀及能源等高息國企股，攻守兼備，而且根據市况調整有關持股比例：「我們傾向在市場比較弱的時候就買一些成長股，例如在今年初增持了互聯網遊戲股；另外，我們持有的教育股去年已開始從底部漲上來，這幫助我們賺了很多錢。」

記者翻查「匯豐環球投資基金─中國股票」4月底基金報告，其十大持股包括在本港、深圳、上海、台灣及美國上市的中國股票，投資不限地域外，另一特色是持有的主要是市值大的龍頭股，她就此解釋：「以現在中國的經濟環境來說，應該是大公司比較受益，因為宏觀經濟有挑戰，融資環境也不容易，這對於比較小的、不賺錢的公司來說，現在很難去融資，所以也就很難做好，比較有市場定位的大公司因此反而可以整合市場的份額，所以今年以來不論港股也好A股也好，大公司股價跑贏小公司，在A股中，A50指數也比滬深1000指數表現好很多。」

去年已減持電動車股 網遊股估值看升

由於匯豐投資管理的監管要求，沈昱在是次專訪中不能談及個別股票，但她指出，中資互聯網遊戲股股價從1月低位最多反彈近四成，也是有基本因素支持的，原因是其行業競爭比較小，而且公布首季盈利增長亦頗強勁，指假如其次季及以後盈利繼續保持理想增長的話，估值仍有進一步上調的空間。

沈昱教路，投資具高增長潛力的中國股票，適時買賣亦十分重要，例如旗下基金在去年第三季的確曾持有不少電動車股，惟跟着已在高位減持，現時在該板塊持股不多，原因是該行業增長前景已不像過往亮麗，她表示：「我們今年已沒有什麼電動車的倉位，此行業去年還是有些好的機會，今年就比較難，原因是內地電動車市場增長已放緩，而且競爭亦加劇，所以基本上難找到比較特別好的標的去投資。」

稱資源能源股屬周期股 難長升長有

有分析認為，中國未來經濟增長不再由房地產推動，而是由高端製造業等新興產業推動，沈昱認為這方向正確，惟在投資層面卻要留意周期問題：「製造業沒有辦法避開出現『超供』的問題，即供應時不時也會偏高，這就會有周期，不同製造業也就有不同的周期，對於投資者來說，比較難的便是在不同製造業的周期也要看得準；一般來說，你不能在市場特別熱的時候去投資某一行業，因為跟着一般便是供應過剩，然後是利潤率往下走。」

雖然過去兩年中資能源股及資源股股價表現強勁，現被視為「低市盈率、高股息率」的防守股，但沈昱提醒，煤炭、石油及銅等行業像製造業一樣是有周期的，這些行業目前利潤率回升，原因是此前幾年產能投資不足令現時供不應求所致，隨着目前投資增加令日後供應回升，有關價格及利潤率便會回落：「能源及資源行業像製造業一樣是有周期的，所以行業你要看得比較多，也要看得細一點，才決定去投資哪一行業。」

三大潛在利好因素：內房回穩出口升美減息

總結是次訪問時，沈昱表示，隨着近月內地政府已推出多項政策支持房地產去庫存，她相信新盤銷售面積可望在未來6至12個月按年止跌，跟着樓價亦有機會回穩，有望帶來正財富效應，促進消費增長。

外圍方面，她期望美國經濟能夠實現「軟着陸」，這對中國經濟最有利，原因是美國經濟維持增長有利中國出口，而美國通脹若繼續回落令聯儲局可以減息，這對美國、中國及全球股市均屬正面。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕槓鈴策略（barbell strategy） 「滙豐環球投資基金--中國股票」 匯豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱 中國股市

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