人行連續兩月停增持黃金 分析：外儲擬多元化 料復買

調查：81%央行料黃金儲備增

正當人行停止增持黃金之際，世界黃金協會於較早前發布《2024年央行黃金儲備調查》顯示，於今年2月19日至4月30日間，訪問70家全球央行中，有約81%的受訪央行表示，料全球央行的黃金持有量將於未來一年有所增加，其受訪央行表達會增持黃金儲備的比例，亦為2019年該項調查開始以來的最高水平。事實上，印度儲備銀行的黃金儲備於6月便增加9噸以上，其儲備水平為2022年7月以年的高位。彭博昨便引述有分析師預料在尋求外儲多元化的前提下，中國仍會增持黃金。

中國外儲按月減97億美元

外管局數據亦顯示，截至6月底中國外匯儲備約為3.222萬億美元，按月減少96.81億美元或0.3%。該局解釋，其主要受經濟體貨幣政策和預期，以及宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數上漲，同時亦推動全球金融資產價格總體上漲。而匯率折算和資產價格變化等因素影響下，令當月外滙儲備規模下跌。但該局稱，中國經濟運行延續回升向好態勢，高質量發展紮實推進，為外匯儲備規模繼續保持基本穩定提供支撐。