豪景兩房330萬沽 9年實蝕17%

此外，中原高級資深分區營業經理梁璟華表示，深井縉皇居1座低層B室，實用面積653方呎，兩房連儲物房間隔，屬銀主盤，享青馬大橋及汲水門海景，獲外區租客以718萬元承接，實呎10,995元。原業主2006年298.3萬元買入，18年帳升419.7萬元或1.4倍。

濱景3房凶宅520萬沽 8年實蝕9%

雖然二手市場氣氛淡靜，但仍有另類單位獲市場承接。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田濱景花園2座一個單位，實用面積645方呎，3房間隔，望城門河景，屬凶宅單位，以520萬元易手，實呎8062元。代理指出，上述同類正常單位目前市值約720萬元，即做價低市價約28%，而是次買家購入單位作自用。原業主2016年10月540萬元購入，當時物業已為凶宅，帳面蝕讓20萬元或3.7%，連使費料實蝕約46.8萬元或約9%。翻查資料，該單位於2015年8月一名菲傭被屋主懷疑偷錢，並即時將菲傭解僱，其後有人入房執拾物品期間，由室內攀窗一躍而下，送院後證實不治。

十大屋苑周末10宗成交 連升兩周

另外，中原地產及美聯統計，十大屋苑周末兩日均錄10宗成交，而中原則指按周再升11%，連升兩周，亦是自上月初後再現雙位數成交量，其中天水圍嘉湖山莊錄3宗成交，已是十大屋苑中交投最旺屋苑。

中原地產分行經理潘浩其表示，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，周末錄得一宗成交，位於寶山閣高層F室，實用面積691方呎，3房間隔，享開揚景，以845萬元成交，實呎12,229元。原業主2010年524萬元買入，帳面獲利321萬元或逾六成。

[香港地產]