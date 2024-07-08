柏蔚森I兩日收2000票 超額13倍 下半年一手市場首周沽逾160伙

明報記者 江俊洋

樓花期約13個月的柏蔚森I，上周首批60伙，以折實均呎17,188元推出，成為啟德8年來首推折實均呎最低的全新盤，並於上周六原價加推82伙，截至昨晚8時，項目兩日累收約2000個認購登記，暫超額約13倍。

黃金海灣‧意嵐最快今開價

新世界發展營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，有近半入票人士來自九龍區，港島及新界則各佔25%。準買家不少為專業人士，亦有於啟德區工作的醫護人士，部分則考慮轉租為買；據地產代理表示，兩房單位較受市場追捧。

尚逸今月累售80伙佔最多

過去周末柏蔚森I收票成為市場焦點的同時，下半年首周一手市場在缺乏大型全新盤銷售下，一手市場銷情持續疲弱。綜合市場資訊，主要新盤暫錄逾160宗成交，當中交投最多的項目，為大鴻輝集團發展、西區德輔道西單幢盤尚逸，於七一回歸日起開售，迄今累售約80伙，佔目前新盤成交量約一半，發展商表示正部署新價單。其他發展商則繼續出售旗下新盤餘貨，部分為已屆現樓的豪宅新盤，如信置（0083）等合作的何文田ST. GEORGE' S MANSIONS，一周內連沽兩伙，吸金近1.7億元。

此外，恒和珠寶（0513） 旗下恒和地產，在港首個住宅項目長沙灣恒珀，上月現樓首推30伙、折實均呎約18,754元，並於同月22日發售，惟開售逾兩周仍未開齋。

恒珀更新價單 總折扣率達三成

發展商日前上載第1號修訂價單，主要涉及新增折扣優惠，包括將上限4.25%的代繳印花稅優惠，劃一改為3%印花稅折扣，另設有6%暑期優惠折扣及5%升級置業折扣，總折扣率由原先16%，增至30%，變相減價，而首推折實均呎亦下調約15,629元，減幅約16.7%。以入場單位為6樓B室為例，實用面積300方呎，一房間隔，原有折實價為513.24萬元、折實實呎17,108元，最新折實價則為427.7萬元、折實呎價14,257元。

[香港地產]