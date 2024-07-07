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經濟
2024年7月7日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
減息預期升溫 標指納指再破頂 AI股回軟科網股接力 分析：後市還看盈利表現
Nvidia累跌一成 研究機構：乏上升空間降評級
柏蔚森I加推82伙 折實392萬起
洋山銅溢價轉正 或反映內地需求增
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英富時250指數大選後漲0.9% 連升3日逾兩年高
高盛：日歐職場女性增 高層仍偏少
張宗永：美國民主黨豈無人哉
薛偉傑：「颶風級」手提風扇 成發燒友新玩意
馮其十：人行「落場」買賣國債 影響幾何？
張宗永：美國民主黨豈無人哉
【明報專訊】拜登與特朗普第一場電視辯論前周四舉行，拜登表現懵懂。事後有民主黨人欲勸退拜登，換一個年紀比較輕的。
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