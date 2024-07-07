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經濟

英富時250指數大選後漲0.9% 連升3日逾兩年高

【明報專訊】英國上周四（4日）舉行大選，工黨如市場預期以壓倒性姿態勝出。英國本土企業佔比較重的富時250指數，上周五收報20,786點，升0.86%，連升3天見逾兩年高位。新任首相施紀賢曾表示會與歐盟尋求達成更好的貿易安排，Polar Capital投資組合經理Georgina Hamilton表示，新政府或加強與歐盟建設性關係，有助改善脫歐以來一直滯後的商業投資。

彭博社引述基金經理預計，工黨政府將採取更加溫和的政策，令英債危機、英國脫歐和蘇格蘭公投等帶來的動盪期有所緩和。工黨承諾將新建150萬伙房屋，刺激當地住宅建築商股做好，瑞銀策略師Gerry Fowler指因應選舉結果，會看好消費股和住宅建築商股。

瑞銀：看好消費住宅建築商股

景順資產配置研究全球主管Paul Jackson表示，潛在更穩定的政治環境可能提升英國股票的整體估值，如工黨續希望改善與歐盟的關係，會鼓勵投資者對英國更加看好。出口企業佔比較大的富時100指數連升兩日後，上周五收報8203點，跌0.45%。英鎊續走強，上周五兌美元升0.43%，收報1.2814。

另外，法國今日將舉行國民議會第二輪選舉，上周五民調顯示極右翼政黨國民聯盟料贏得200至230個議席，未能以絕對多數控制議會。受民調結果影響，法國10年期國債孳息率相對德國國債息差，上周五曾收窄至65個點子（1厘等於100點子），反映市場情緒未見恐慌。法國CAC 40指數上周五收報7675點，跌0.26%。

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