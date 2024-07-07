柏蔚森I加推82伙 折實392萬起

【明報專訊】以低價出擊、由新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，樓花期約13個月，日前以折實均呎17,188元首推60伙，折實入場費386.4萬元，入場價平絕啟德歷來首批新盤。項目昨日正式收票，不少準買家在展銷廳開放前，已抵達售樓處排隊等候入票，發展商有感反應熱烈，除提早開放示範單位供參觀外，昨日亦加推82伙應市，據悉項目首日已獲超額認購。
提早開示範單位 首日獲超購
新世界發展營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，因應市場需要，柏蔚森I昨日加推價單2號共82伙，包括8伙3房戶、59伙兩房戶、15伙1房戶，首度推出3房1套單位，定價由477.5萬至1326.7萬元，呎價由19,678至24,350元，計算最高折扣18%，折實售價由391.5萬至1087.8萬元，折實實呎由16,134至19,965元，折實平均實呎17,594元，屬原價加推。
她又續稱，項目展銷廳將於昨日及今日（6日及7日）提早開放一小時、由早上10時起開放予以公眾參觀，昨日的參觀者眾多，包括投資者、港漂人才，以及本地租客用家等。
MIAMI QUAY I現樓推售後
累沽41伙 套現逾5億
另同位於啟德跑道區、由會德豐等發展的MIAMI QUAY I，已屆現樓，昨日售出1伙，單位為第1座12樓A室，實用716方呎，3房1套房間隔，成交價1801.1萬元，實呎25,155元。據悉，項目自現樓推售後，售出約41伙，套現逾5億元。
尚逸一周累售80伙 擬加推
此外，樓花期長約17個月、大鴻輝集團旗下西區德輔道西單幢新盤尚逸，上周五進行次輪銷售，發展商指出，項目不足一星期累售80伙，佔全盤161伙約一半，正部署加推單位。
大型全新盤部署推售，凍結二手購買力，二手交投淡靜，反觀租務市場仍然暢旺。中原地產副區域營業董事陳凱超表示，東區筲箕灣道1號THE HOLBORN，錄內地專才租樓個案，有關單位為高層A6室，實用255方呎，1房向西南，享開揚山樓景及少海景。
THE HOLBORN收樓即獲承租
內地專才預繳半年租逾10萬
陳凱超續稱，業主在今年3月、即「撤辣」後以576萬元向發展商一手購入，早前收樓後隨即放租，即獲內地專才洽租，租客因盤源緊絀，更願意預付半年租金，終以月租1.7萬元租出，呎租66.7元，半年租金涉10.2萬元，若以月租計，業主現享3.5厘租金回報。