柏蔚森I加推82伙 折實392萬起

提早開示範單位 首日獲超購

新世界發展營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，因應市場需要，柏蔚森I昨日加推價單2號共82伙，包括8伙3房戶、59伙兩房戶、15伙1房戶，首度推出3房1套單位，定價由477.5萬至1326.7萬元，呎價由19,678至24,350元，計算最高折扣18%，折實售價由391.5萬至1087.8萬元，折實實呎由16,134至19,965元，折實平均實呎17,594元，屬原價加推。

她又續稱，項目展銷廳將於昨日及今日（6日及7日）提早開放一小時、由早上10時起開放予以公眾參觀，昨日的參觀者眾多，包括投資者、港漂人才，以及本地租客用家等。

MIAMI QUAY I現樓推售後

累沽41伙 套現逾5億

另同位於啟德跑道區、由會德豐等發展的MIAMI QUAY I，已屆現樓，昨日售出1伙，單位為第1座12樓A室，實用716方呎，3房1套房間隔，成交價1801.1萬元，實呎25,155元。據悉，項目自現樓推售後，售出約41伙，套現逾5億元。

尚逸一周累售80伙 擬加推

此外，樓花期長約17個月、大鴻輝集團旗下西區德輔道西單幢新盤尚逸，上周五進行次輪銷售，發展商指出，項目不足一星期累售80伙，佔全盤161伙約一半，正部署加推單位。

大型全新盤部署推售，凍結二手購買力，二手交投淡靜，反觀租務市場仍然暢旺。中原地產副區域營業董事陳凱超表示，東區筲箕灣道1號THE HOLBORN，錄內地專才租樓個案，有關單位為高層A6室，實用255方呎，1房向西南，享開揚山樓景及少海景。

THE HOLBORN收樓即獲承租

內地專才預繳半年租逾10萬

陳凱超續稱，業主在今年3月、即「撤辣」後以576萬元向發展商一手購入，早前收樓後隨即放租，即獲內地專才洽租，租客因盤源緊絀，更願意預付半年租金，終以月租1.7萬元租出，呎租66.7元，半年租金涉10.2萬元，若以月租計，業主現享3.5厘租金回報。

[香港地產]