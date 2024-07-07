Nvidia累跌一成 研究機構：乏上升空間降評級

Nvidia近年受惠各大科企加大人工智能投資，去季淨利潤按年急增6.28倍，不過目前預測市盈率亦高達43倍。Pierre Ferragu認為，Nvidia去年上升2.4倍後，今年再升1.57倍，只有明年以後的業務前景再大幅提升，Nvidia股價才會有額外上升的空間，惟目前不太相信會發生，不過他指公司業務並沒有問題。

研究機構看好AMD台積電

Nvidia上周五逆市下跌1.9%，部分今年急升的半導體股近期亦有回吐，美光科技（美：MU）跌3.82%，受惠伺服器增長的超微電腦（美：SMCI）和戴爾（美：DELL）分別跌0.05%和2.6%。

不過亦有半導體股繼續上升，AMD（美：AMD）和台積電（美：TSM）分別上升4.88%和0.82%，Pierre Ferragu看好兩家公司增長趨勢和估值，認為會有強勁的上升空間。

歐盟：佔主導地位公司 行為或受限

此外，早前市傳Nvidia或將被歐盟和美國進行反壟斷調查，歐盟競爭事務專員Margrethe Vestager接受彭博社訪問時表示，早前歐盟曾向Nvidia詢問，不過只是初步階段行動，不能視為監管行動。不過，她指佔有主導地位的公司，未來在一些行為或會受限制。她續稱，目前人工智能晶片供應短缺，二手市場有助推動創新和公平競爭。