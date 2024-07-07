減息預期升溫 標指納指再破頂 AI股回軟科網股接力 分析：後市還看盈利表現

明報記者 歐陽偉昉

道指上周五上升0.17%，收報39,375點，總結全周升0.66%，納指和標指全周分別升3.5%和1.95%，為兩個月以來最佳一周表現。上周資金流入多隻大型科技股，Meta（美：META）上周五沒有特別利好消息，仍升5.87%，與蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）等一同創新高。Tesla（特斯拉）（美：TSLA）周二公布次季交付量好過預期，投資者期待於8月推出無人駕駛的士，上周五升2.08%收復今年跌幅，單周急升27%。

Tesla單周升27%

收復今年失地

美股繼續升幅集中於科技股，按標指行業指數分類，受科技企業影響較大的資訊科技、通訊和可選消費行業指數上升2%至3%，金融和必需消費分別升1.11%和0.72%，其餘6個行業均按周下跌。美國勞動和零售市場走弱，與當地經濟關係較大，反映中小型股的羅素2000指數上周跌1.02%，年初以來轉跌0.13%，跑輸標指16.72%升幅。

近期就業、通脹數據走弱有利減息，利率期貨市場預期，聯儲局在9月啟動減息概率為72%，較上周增14個百分點，至年底預期減息兩次的概率有47.3%，減息一次概率降至兩成多。Gideon Strategic Partners高級投資組合經理Giorgio Caputo指出，投資者從數據見到經濟放緩、通脹壓力消退，將帶動聯儲局轉向幫助市場，正是投資者所樂見。

分析：資金輪動至其他科技股

盈利增長是今年支持美股上升的重要因素，據LSEG數據，79%標指成分股的首季盈利高於市場預期，高於長期平均的66%。耀才證券研究部總監植耀輝表示，今年以來美股累升不少後升幅有所放緩，資金輪動至其他科技股，走勢維持強勁。美股下周起陸續公布第二季業績，應留意盈利狀况能否支持現時股價表現。