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2024年7月6日星期六
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匯豐遭積金局譴責 罰2400萬 招募無牌機構薦客戶 前主管葉士奇「釘牌」年半
星展違洗錢條例 被金管局罰千萬
外資上月淨流出A股444億 8個月最多
恒指挫228點再失萬八關 4連升斷纜
國泰向政府贖回餘下優先股 連股息共涉近百億
匯控據報洽售德多項業務
蜜雪冰城古茗上市申請失效 證券界：茶百道累跌38% 資金對茶飲股興趣大減
速騰聚創禁售結束 股價瀉69% 成交3.8億
恒生：消費低迷 內地GDP料增4.9%
彭博：比亞迪將投資78億土耳其設廠
證監籲防7實體涉虛擬資產欺詐
罕王16億售澳洲金礦 擬派特別息
倫交所：上半年亞太區投行收費跌25%
美新職位回落至20.6萬個 失業率4.1%兩年半高 提振減息預期
比特幣曾再瀉8% 逾4個月低
鴻海營收升16% 看好今季營運
半年2811伙私宅樓花批預售 17年低 較去年下半年大減逾9000伙 上月零批出屬半年第二次
柏蔚森I今收票 最快周末加推
凱旋門一房8年來首失守千萬元
CCL三周累跌1.88% 下試140點大關
空姐2.55萬租東堤3房 兩年加租三成
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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