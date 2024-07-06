空姐2.55萬租東堤3房 兩年加租三成

上班族租翰林峰 預付半年租涉10萬

港島區租盤亦見搶手，中原分區營業經理柳志明表示，西環翰林峰5座低層D室，實用面積230方呎開放式間隔，上手租客剛遷出即獲新租客洽租，最終以1.75萬元租出，實用呎租76元，新租約較一年前舊租約1.65萬元，上升1000元或約6%。新租客為上班族，並先付半年租金涉約10萬元，業主2017年647萬元一手買入，持貨約7年，租金回報約3.2厘。

藍灣半島5日4宗租賃成交

小西灣藍灣半島租賃亦活躍，本月首5日連錄4宗租賃成交。世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，屋苑1座高層G室，實用面積455方呎兩房戶，以1.93萬元租出，實用呎租42.4元，租客來自本區。業主2022年以820萬元購入，租金回報約2.8厘。另主打細單位的大埔翠屏花園，剛獲內地生租樓個案。中原高級分區營業經理黃達雄表示，屋苑D座中層05室，實用面積262方呎1房戶，經議價後以月租1萬元租出，實用呎租約38元。租客為一名內地女學生，預付一年租金涉約12萬元。業主2022年414萬元購入單位，租金回報約2.9厘。

中原地產高級資深分區營業董事張仲偉表示，九龍塘歌和老街德麗閣低層A室，實用面積1132方呎，3房1套間隔，另設工人套房，望街景，以4萬元租出，實用呎租35元。業主2016年4月以1400萬元購入，租金回報約3.4厘。