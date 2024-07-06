CCL三周累跌1.88% 下試140點大關

【明報專訊】樓市經過2月底「撤辣」一輪亢奮後，樓價指數持續回落。具體反映6月10日至16日市况的中原城市領先指數CCL，最新報141.81點，按周跌0.69%，連跌3周共1.88%，比「撤辣」前143.02點低位跌0.85%。CCL今年上半年累跌3.67%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌25.89%。
中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，受息口高企、銀行收緊按揭、新盤繼續低價促銷等影響，二手樓價走勢持續向下，如CCL再跌1.28%，便到達短期下試目標140點。
周末預約睇樓連跌4周
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報142.46點，按周跌0.87%；CCL（中小型單位）報141.27點，按周跌0.79%；而CCL（大型單位）報144.54點，按周跌0.19%。
至於分區方面，新界西CCL Mass報130.9點，按周跌1.79%；新界東CCL Mass報152.79點，按周跌1.69%；新界西、新界東指數同樣重返2017年2月中水平。至於港島CCL Mass則報140.42點，按周跌0.97%，重返2016年8月初水平；九龍CCL Mass報140.87點，按周升0.28%，重返2017年1月初水平。
另一方面，據利嘉閣統計，周末今明兩日，全港50個指標屋苑共錄855組客戶預約睇樓，較上周微跌0.6%，連跌4周、為近21個周末新低，其中九龍區21個屋苑，預約睇樓量按周跌5.9%，為跌幅最大地區。