柏蔚森I今收票 最快周末加推

項目新推出「匠心租務安排」計劃，發展商為買家提供指定租客，並保證兩年有3.5厘租務回報。新世界發展營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，計劃料吸引不少投資者，認為啟德區租務跑贏其他區份。遠展地產總裁方文昌稱，市場對項目反應理想，不排除短期內加推單位。

維港1號連沽兩伙共涉2938萬

此外，柏蔚森I開價後，同區已屆現樓的中海外（0688）維港1號，新錄兩宗新盤成交，吸金逾2938萬元，包括第2A座31樓H室，實用面積774方呎，3房1套間隔，成交價2004.5萬元、實呎25,898元。

尚逸昨次輪銷售 沽9伙

樓花期長約17個月、大鴻輝集團旗下西環德輔道西單幢盤尚逸，昨日開展次輪銷售，以先到先得形式發售17伙。據成交紀錄冊顯示，項目單日售出9伙，成交價由404.81萬至972.51萬元，套現逾5400萬元。市場消息指出，當中有大手客連購兩伙高層戶，分別是1伙一房及1伙兩房戶，涉資近1600萬元，料項目迄今已累售近80個單位，佔全盤單位總數161伙約一半。

另新世界與港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊III 再錄取消交易個案，為1A座40樓C室，面積746方呎，3房1套間隔，於2021年6月以1677.5萬元成交，呎價約2.25萬元，成交紀錄冊顯示，買家已取消交易。