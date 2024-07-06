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經濟

香港地產

半年2811伙私宅樓花批預售 17年低 較去年下半年大減逾9000伙 上月零批出屬半年第二次

【明報專訊】「撤辣」未扭轉樓價跌勢，政府推地態度保守，今年上半年地政總署批出預售樓花單位數目更大跌。地政總署公布，上月未有批出新預售樓花申請，是繼今年4月後，兩個月來再度零批出私宅預售申請，也是今年上半年來第二次。總結今年上半年，獲批預售的私宅數目為2811伙，較去年下半年的11,893伙，減少9082伙或76%，料為2007年上半年批出1024伙預售後近17年新低。

明報記者 甘潔瑩

過去10年，地政總署曾有4次在半年內批出預售逾萬個單位，分別是2018年下半年、2022年上半年及下半年，以及2023年下半年（見圖），其中2018年下半年，批出預售伙數更高達15,330伙，為過去10年獲批預售數目最多。不過今年上半年卻一反常態，上月並無批出任何私宅項目的預售樓花同意書，總結今年上半年，連同資助房屋計算在內，共涉3507伙新盤單位獲批預售，較去年同期6980伙大跌近50% ，若與去年下半年相比更大減10,771伙或75%。如果扣除資助房屋，今年上半年獲批預售的私宅數目僅2811伙，較去年下半年11,893伙，大減9082伙或76%，料為2007年上半年批出1024伙預售後近17年新低。另該署亦公布，上月只得兩個新盤申請預售，分別為建灝旗下大角嘴埃華街重建項目，涉及122伙；另一個為房協粉嶺馬會道資助房屋項目，共644伙。

天璽‧海第2期分拆成A及B期

值得留意的是，新地（0016）發展的啟德跑道區天璽‧海第2期，將分拆為第2A、2B期，分別涉43伙及140伙，整個第2期單位數目不變。新地副董事總經理雷霆表示，有關改動只不過是細分第2期為2A及2B期，而天璽．海的名稱，將計劃伸延到新期數。此外，九倉（0004）九龍半山龍翔道188號豪宅項目，全盤原分4期作發展，共涉133伙，不過據該署資料顯示，上述項目的第1期（28伙）及第4期（45伙）將合併為一期，並稱作第1期發展，原第1期申請預售將撤回。策劃銷售的會德豐地產，集團發言人表示，此舉純粹行政流程，具體銷售部署將適時公布。

批預售未推出連貨尾達3.75萬伙

地政總署資料顯示，至今年6月底，共30個項目待批預售樓花同意書、涉滾存待批樓花13,578伙（包括資助房屋），較今年5月共12,812伙，按月增加766伙或6%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，已批出預售樓花同意書但尚未發售的私人住宅合共1.56萬伙，加上貨尾超過2.19萬個，即未計及待批預售單位已合共達3.75萬伙。他預計，短期內供應不少，料發展商推盤仍會採低價開售策略，以便吸引市場注意。

相關字詞﹕策劃銷售 九倉 龍翔道188號 天璽‧海 預售樓花同意書 地政總署

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