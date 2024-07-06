鴻海營收升16% 看好今季營運

【明報專訊】受惠於人工智能（AI）業務增長，富士康母企、代工大廠鴻海公布，6月營收達4907億元新台幣（折合約1181億港元)，按年升16%，按月則跌10.8%，為歷年同期第二高，並高於市場預期。鴻海指出，由於目前已進入下半年旺季，營運將逐漸升溫，展望第三季營運將有按季及按年增長。
6月份，按業務劃分，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」營收按年均錄得強勁增長，前者主要受AI雲端產品出貨推動。
總結第二季，鴻海營收1.55萬億元新台幣，按年升19.1%，按季亦增17.4%，為歷年同期新高，優於公司預期。市場本預期第二季營收按年增長13.8%。累計今年首6個月，營收達2.87萬億元新台幣，按年升3.9%，為歷年同期第二高。
百度向企業全面開放大模型
另外，百度集團（9888）副總裁謝廣軍表示，文心系列最新旗艦版大模型ERNIE 4.0 Turbo，面向企業客戶將全面開放，輸入輸出價格分別低至0.03元（人民幣，下同）/千Tokens、0.06元/千Tokens。此外，ERNIE 4.0、ERNIE 3.5兩款旗艦模型大幅降價；另外兩款主力模型就持續免費。第二季度，百度大模型日均調用量，按比增長1.5倍。