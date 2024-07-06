鴻海營收升16% 看好今季營運

【明報專訊】受惠於人工智能（AI）業務增長，富士康母企、代工大廠鴻海公布，6月營收達4907億元新台幣（折合約1181億港元)，按年升16%，按月則跌10.8%，為歷年同期第二高，並高於市場預期。鴻海指出，由於目前已進入下半年旺季，營運將逐漸升溫，展望第三季營運將有按季及按年增長。