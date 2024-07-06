明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

比特幣曾再瀉8% 逾4個月低

【明報專訊】比特幣（BTC）昨日遭受大規模拋售，連續第四個交易日下跌。比特幣昨天在美國公布就業數據之前大跌最多8.1%至5.4萬美元，見今年2月底以來的最低水平。以太幣、XRP和卡爾達諾等其他虛擬貨幣更大跌逾10%。據Coinglass數據顯示，過去3日，價值超過8億美元的加密貨幣被「清倉」，是今年4月以來的最大規模。

Mt. Gox擬償還比特幣 惹拋售恐慌

比特幣交易所Mt. Gox計劃償還債務引發市場憂慮。據彭博引述區塊鏈分析公司Arkham Intelligence消息指出，10年前倒閉的比特幣交易所Mt. Gox於昨日將價值27億美元的比特幣轉移至一個新錢包，意味其開始向於2014年受黑客攻擊而損失資產的客戶償還比特幣。有分析人士指出，債權人在收到比特幣後會立即拋售套現，令市場產生巨大的拋售壓力，導致比特幣加速下跌。

比特幣在年初受到美國推出現貨ETF，其需求出人意料強勁所推動，3月曾創下73,798美元的歷史新高。到近期資金流入有所減少，導致比特幣價格自6月起走低，跌破6萬美元大關。現時，加密貨幣投機者仍面臨一系列挑戰，包括美國比特幣ETF的需求下降、政府有正在處置被扣押代幣的迹象，以及美國政治動盪等影響。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞