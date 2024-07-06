比特幣曾再瀉8% 逾4個月低

【明報專訊】比特幣（BTC）昨日遭受大規模拋售，連續第四個交易日下跌。比特幣昨天在美國公布就業數據之前大跌最多8.1%至5.4萬美元，見今年2月底以來的最低水平。以太幣、XRP和卡爾達諾等其他虛擬貨幣更大跌逾10%。據Coinglass數據顯示，過去3日，價值超過8億美元的加密貨幣被「清倉」，是今年4月以來的最大規模。
Mt. Gox擬償還比特幣 惹拋售恐慌
比特幣交易所Mt. Gox計劃償還債務引發市場憂慮。據彭博引述區塊鏈分析公司Arkham Intelligence消息指出，10年前倒閉的比特幣交易所Mt. Gox於昨日將價值27億美元的比特幣轉移至一個新錢包，意味其開始向於2014年受黑客攻擊而損失資產的客戶償還比特幣。有分析人士指出，債權人在收到比特幣後會立即拋售套現，令市場產生巨大的拋售壓力，導致比特幣加速下跌。
比特幣在年初受到美國推出現貨ETF，其需求出人意料強勁所推動，3月曾創下73,798美元的歷史新高。到近期資金流入有所減少，導致比特幣價格自6月起走低，跌破6萬美元大關。現時，加密貨幣投機者仍面臨一系列挑戰，包括美國比特幣ETF的需求下降、政府有正在處置被扣押代幣的迹象，以及美國政治動盪等影響。