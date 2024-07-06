比特幣曾再瀉8% 逾4個月低

Mt. Gox擬償還比特幣 惹拋售恐慌

比特幣交易所Mt. Gox計劃償還債務引發市場憂慮。據彭博引述區塊鏈分析公司Arkham Intelligence消息指出，10年前倒閉的比特幣交易所Mt. Gox於昨日將價值27億美元的比特幣轉移至一個新錢包，意味其開始向於2014年受黑客攻擊而損失資產的客戶償還比特幣。有分析人士指出，債權人在收到比特幣後會立即拋售套現，令市場產生巨大的拋售壓力，導致比特幣加速下跌。

比特幣在年初受到美國推出現貨ETF，其需求出人意料強勁所推動，3月曾創下73,798美元的歷史新高。到近期資金流入有所減少，導致比特幣價格自6月起走低，跌破6萬美元大關。現時，加密貨幣投機者仍面臨一系列挑戰，包括美國比特幣ETF的需求下降、政府有正在處置被扣押代幣的迹象，以及美國政治動盪等影響。

（綜合報道）

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