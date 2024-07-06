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經濟
國際金融

美新職位回落至20.6萬個 失業率4.1%兩年半高 提振減息預期

【明報專訊】美國招聘活動明顯放緩，美國勞工部公布，6月非農就業職位增長20.6萬個，雖略高於市場預期的19萬個，但就較5月大幅向下修訂的21.8萬個為少。6月份失業率並出乎意料之外升至4.1%，創兩年半來最高紀錄。勞動市場降溫，提振市場對美聯儲局減息的預期，美國債息率亦稍為回落。

美國勞工部同時大幅向下修訂前兩個月的非農就業職位增長，將4月的非農就業職位增長，從16.5萬個向下修正至10.8萬個；5月就從27.2萬個修正至21.8萬個。修正後，4月及5月非農就業職位增長合計減少達11.1萬個。

大幅下調前兩月新職11萬個

美國6月份失業率亦意外地升至4.1%，較5月高出0.1個百分點，亦較市場預期的4%為高。薪酬增長亦放緩，工人平均時薪按月升幅由5月的0.4%，放緩至6月的0.3%；按年計算，亦由5月的4.1%，放緩至6月的3.9%，兩者都與市場預期相若。

雖然美國勞工部指現時失業率仍然非常低，但數據的確反映美國經濟有放緩迹象，提振市場對美聯儲局在未來幾個月減息的預期。

聯儲局主席鮑威爾早前已發表鴿派評論，加上目前疲軟的美國就業數據，加大了對市場對美9月減息的押注，目前市場認為降息的可能性為73%，而周二早些時候的可能性為64%。

美匯指數失守105 債息回落

美國非農業數據公布後，美匯指數偏軟，曾跌近0.3%，失守105關口。美長債息亦回落，美國10年期國債孳息率，曾失守4.3厘關口；對利率敏感的美國兩年期國債孳息率亦偏軟，曾跌至4.63厘水平。

美聯儲局減息預期升溫，帶動黃金價格反彈，現貨金曾突破每盎司2380美元。油價就回落，紐約原油期貨每桶曾見83.82美元，跌0.05%；倫敦布蘭特期油曾報87.38美元，跌0.06%。

美股於假期後復市，三大指數周五開市個別發展，道指早段走軟，納指及標指早段就走高。焦點股方面，Tesla（特斯拉）（美：TSLA）升勢未停，盤前再升超過1%，突破250美元關口；台積電（美：TSM）曾升近0.5%。比特幣價格連續多日急瀉，曾跌穿55,000美元水平，Coinbase（美：COIN）盤前亦跌近6%。

（綜合報道）

[國際金融]

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