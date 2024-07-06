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經濟

罕王16億售澳洲金礦 擬派特別息

【明報專訊】中國罕王（3788）宣布擬向內蒙古匯能煤電出售其持有Mt Bundy金礦所屬的澳洲Primary Gold全數股權，作價3億澳元（約15.8億港元），並加上約312萬澳元現金支持的環境債券，料從交易可以錄得收益1.5億澳元。公司打算將套現所得三分之一用作派特別息。昨該股單日股價抽高6.8%，罕見成升幅最大金礦股。

該集團是於2014年左右入股Mt Bundy金礦項目，據此前本報報道，至去年中累計於該開發中的項目投資約1億澳元。公司強調，即使完成出售Primary Gold，其餘下的西澳洲Cygnet金礦、位於內地的毛公、傲牛等鐵礦石及高純鐵業務，相信足夠維持上市地位。是次出售目前尚未提供現金流的Primary Gold套現，除了用於派息之外，其亦會將餘額用於投入在Cygnet金礦項目及鐵礦石礦山開發，亦料成為推動該項目提升捷徑。即使出售Primary Gold，亦會協助今次交易買方，推動Mt Bundy盡快投入生產。除此之外，其現時未有收購或出售項目的打算。

股價升6.8% 成升幅最大金礦股

在昨日跌市中，本港上市金礦股普遍上升，但是罕王昨日的升幅則跑贏一眾金礦股，其股價曾經一度抽高17.05%，到收市時升幅收窄至6.8%，升勢之大為該股近年罕見。

相關字詞﹕Mt Bundy 中國罕王

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