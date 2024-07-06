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經濟

彭博：比亞迪將投資78億土耳其設廠

【明報專訊】隨歐盟向由中國進口的純電動車徵收臨時反補貼關稅，中國車企於海外建廠步伐或有所加快。彭博引述土耳其官員消息指出，中國新能源汽車龍頭比亞迪（1211）與土耳其政府達成一項協議，將在該國西部建設一座涉資10億美元（約78億港元）的工廠。這是繼比亞迪在匈牙利興建工廠後，公司第二家在歐洲地區的廠房。

料土耳其總統下周宣布協議

據彭博引述官方消息稱，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）預計將於下周一在馬尼薩（Manisa）舉行的儀式上宣布與比亞迪的協議，該城市也將是新廠房的選址地。比亞迪與土耳其發言人拒絕評論。

事實上，土耳其於上月宣布對從中國進口汽車徵收40%的額外關稅，每輛汽車額外關稅最低為7000美元（約5.46萬港元），並將於7月7日起生效。該措施旨在保護市佔率愈趨減少的國內汽車製造商，並考慮到國內經常帳赤字的問題。若比亞迪在當地建廠，除了可避免輸往土耳其所要求徵收的關稅外，亦更容易進入歐洲市場，因歐盟委員會已宣布向從中國進口的純電動車徵收臨時反補貼稅，為期4個月，當中比亞迪的額外稅率為17.4%。

另一方面，比亞迪首間位處東南亞的工廠近日在泰國東部羅勇府落成，涉資4.86億美元（約37.9億港元），並預計年產能約15萬輛。除製造汽車的四大工藝外，該廠房亦會組裝電池及生產其他重要零部件。

相關字詞﹕工廠 關稅 土耳其 歐盟 比亞迪

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