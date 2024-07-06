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經濟

速騰聚創禁售結束 股價瀉69% 成交3.8億

【明報專訊】半新股速騰聚創（2498）上市前股東及基石投資者的6個月禁售期昨日解禁，股價昨日低開14.9%後一直捱沽，收市大跌68.6%至16.02元，成交金額3.78億元，成交量約2150萬股，已佔該股上市發售2290.98萬股約94%。

速騰聚創昨收市後公布，董事會已決議，根據6月27日的股東大會批准的股份購回授權，將不時在公開市場回購股份，總金額不超過2億元，擬以其自有財務資源（來自上市籌集的所得款項除外）為回購提供資金，意味公司可隨時出手穩定股價。

擬回購股份 不逾2億

速騰聚創上市前經歷12輪融資及兩次股份轉換，共有36名上市前投資者，相關上市前投資者持股量佔已發行股本約55%，投資者包括阿里巴巴（9988）旗下菜鳥等。

公司於今年1月5日上市，禁售期結束約一個月前已陸續有大戶將持股存入CCASS內，現時CCASS內股份已增至70.5%，意味有大戶為售股鋪路。值得注意的是，阿里近月聚焦本業發展，積極減持非核心投資，菜鳥自C輪持有速騰約4700萬股股份，佔已發行股份10.46%，為該股第二大股東。

信誠證券聯席董事張智威指出，速騰聚創已非第一隻禁售期後大跌的半新股，即使商湯（0020）等大型及知名度較高的股份亦曾出現同樣情况。他表示，除了上市前多輪融資，近日新股氣氛明顯轉差，老鋪黃金（6181）以外近日其他5隻新股均「破發」，至今亦累跌約兩至四成，加上大市表現疲軟，很大誘因令上市前投資者沽貨。他又稱，如果新股市場表現較佳，相信半新股的沽壓會較細，預期目前解禁「魔咒」會繼續影響半新股表現。

相關字詞﹕老舖黃金 速騰聚創 上市前投資者 禁售期 阿里巴巴

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