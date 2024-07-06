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經濟

蜜雪冰城古茗上市申請失效 證券界：茶百道累跌38% 資金對茶飲股興趣大減

【明報專訊】新股市場在6月底前甫見回暖又遇冷鋒，原先市場寄望為本港新股市場另闢蹊徑的四大茶飲股，其中古茗、蜜雪冰城的上市申請已屆6個月期滿失效。有投資界人士分析，古茗、蜜雪冰城暫緩推進上市集資計劃，相信主因是先拔頭籌於4月底上市的茶百道（2555），不單掛牌首日股價大跌逾兩成，上市後亦繼續反覆尋底，至今累跌近38%，令資金對內地茶飲股投資意欲大打折扣有關。

明報記者 田越

四大茶飲新股，現時僅存滬上阿姨還在等待上市，該股於今年2月14日向港交所（0388）遞申請，距離6個月失效亦只剩一個多月時間（見表）。

茶百道作為今年上半年新股集資王，集資額逾25億元，但市場反應相對冷淡，向散戶公開發售只錄得0.5倍認購，國際配售亦僅錄1.1倍認購。雖然最終順利上市，惟股價首日已大跌約26.8%，昨收報10.92元，較招股價17.5元累跌37.6%。

大華繼顯（香港）執行董事梁偉源認為，內地及香港消費市場疲弱，茶飲股或較難獲得投資者興趣。而香港股票分析師協會主席鄧聲興則認為，滬上阿姨在香港算出名的牌子，招股情况相信應不會太差，但是上市之後的表現亦需看市場整體走勢。

新股反應一般 如祺出行未足額

此外，現正招股、昨日截止的新股孖展均表現平平。據昨晚最新市場數據，昨日截止招股的3隻新股中，集資額最多的如祺出行（9680）孖展認購未足額，僅0.48倍，涉資6629萬元；聲通科技（2495）孖展超額認購0.58倍，涉資1.05億元；瑞昌國際（1334）表現稍好，孖展超額認購7.62倍，涉資1.5億元。至於將於9日截止招股的西銳飛機（2507）孖展認購亦未足額，僅0.96倍，涉資1.48億元；將於10日截止招股的廣聯科技（2531）孖展認購亦未足額，僅0.97倍，涉資3290萬元。

另IFR引述知情人士報道，內地企業數字化解決方案提供商百望股份（6657）以招股價範圍36至40元的下限定價，將以每股36元發售926.2萬股，集資3.334億元，7月9日掛牌。

百望股份據指下限36元定價

對於近期IPO市場對新股反應轉淡，梁偉源指出，每年6月底和12月底，都會有很多公司趕IPO，但公司質素良莠不齊，上市後表現分歧屬正常。他認為IPO 市場的問題是現時港股缺乏長線資金入市，只有散戶持短炒心態認購，故超額亦不代表股價會做好，如首日表現不佳，便馬上沽貨離場。

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