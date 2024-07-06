國泰向政府贖回餘下優先股 連股息共涉近百億

董事局兩名政府觀察員

權利自動終止

國泰於本月31日完成回購後，所有優先股將已被全部贖回及註銷，政府旗下Aviation 2020任命兩名觀察員進入董事局的權利將自動終止。另外，政府於持有全部1.95億股優先股期間的應佔股息，總額約24.4億元。國泰董事局認為，最後贖回不會對集團財務狀况造成任何重大不利影響。集團行政總裁林紹波表示，感謝政府和股東自疫情至今的支持，有賴政府的投資，集團得以渡過疫情危機。另一方面，政府回應指出，是次投資在關鍵時期發揮了重要作用，國泰營運和財務情况亦隨着香港全面通關得以全面改善，期望公司能全速全面恢復運力至疫情前水平。

回顧有關優先股發行和贖回過程，國泰於2020年推行資本重組計劃時向政府發行金額涉195億元的優先股，當時政府透過成立Aviation 2020 Limited注資，並委派唐家成和袁國強為觀察員列席國泰董事會，直至國泰償還所有貸款、清付利息和從政府贖回所有優先股為止。去年，國泰中期業績扭虧為盈時便宣布年底將率先回購一半優先股，並於今年7月底前回購餘下優先股。