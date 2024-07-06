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經濟

恒指挫228點再失萬八關 4連升斷纜

【明報專訊】港股連升4日後回落，昨日市場關注美國昨晚公布的6月非農職位增長，以及英法大選結果，投資市場氣氛審慎，恒指20天線水平（現約處18,043點）得而復失，再度失守18,000點，更以全日最低位收市，報17,799點，跌228點，跌約1.2%。成交縮減至903億元，是4月9日錄得約829.3億元以來的近3個月低位。當中藍籌股成交金額約443.9億元。分析師料恒指首季主要交易區域上限18,200點，是目前主要技術支持位。

國指昨日收報6382點，跌88點或1.37%；科指收報3596點，跌52點或1.45%。北水南下連續第8日錄得淨流入，涉資3.5億元，但比周四減約63%。全周計，恒指累升約0.46%，國指累升約0.79%，而科指更累升1.19%。

北水淨流入大減63%

內地及香港金融股同現回吐壓力，建設銀行（0939）跌約3.25%，收報5.36元，成為跌幅第二大藍籌，招商銀行（3968）跌約2.78%，收報33.2元，工商銀行（1398）走低2.69%，收報4.7元；友邦保險（1299）跌約1.99%，收報51.75元，港交所（0388）回落約1.84%，收報244.8元，匯控（0005）跌1.5%，收報67.8元。

商湯（0020）發布日日新大模型5.5版本「日日新5o」，消息曝光後股價急回吐，以全日最低位1.35元收市，跌16.1%，成國指及科指跌幅最大成分股，成交額約26.85億元，成第七大成交額股份，比阿里巴巴（9988）成交額約22.2億元還多。至於歐盟落實對中國電動車加徵關稅，新能源車股普遍向下，小鵬汽車（9868）跌3%，收報30.4元，理想汽車（2015）跌1.9%，收報79.25元。

第一上海首席策略師葉尚志稱，近期持續衝高的「中特估」回吐，但其他權重股未能接力，令港股再受壓，而成交額比近期日均成交額1215億元低，港股總體動力正趨放緩，恒指有反覆逐步向下風險。

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