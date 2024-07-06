外資上月淨流出A股444億 8個月最多

大摩指出，有關資金流出主要來自歐洲主動型投資產品，包括基金贖回等。個別行業方面，主動型基金削減食品飲料和煙草行業持倉，並削減半導體和汽車股持倉，但增加銀行股和地產股持倉，對傳媒娛樂板塊的看法轉為「中性」。不過，自今年以來，北向資金仍錄淨流入46億美元。

大摩：多來自歐主動型投資產品

市場關注本月15至18日召開的三中全會及本月下旬舉行的政治局會議，大摩預期在有關會議召開前，市場氣氛維持上落波動，預測三中全會的重點包括市場供給和技術創新，以及適度的社會福利改革，而政治局會議可能重點討論加快推行政府預算，因本年度三分之二政府債券配額仍未使用，而非引入其他刺激經濟措施，故建議投資者保持謹慎。該行關注包括國企改革受益者、高股息股及走出中國的主題股份，減低因地緣政治日益加劇下面對的貿易和其他爭端風險的股份。

匯豐研究發表報告則認為，三中全會可能成為市場重新評級的重要催化劑，可能集中經濟改革，為市場提供投資主題，預期國企續獲政策支持，市場關注民營企業能否獲更多政策支持，若支持力度勝預期，或對兩者的市場表現及基本因素均帶來刺激。此外，報告估計另一重點是建立更佳的國際貿易及合作環境，以改善中國企業在環球市場的競爭力。

匯豐指出，維持今年A股市場潛在升幅介乎8%至19%，當中上證綜指看3200點、深圳成指看10,500點及滬深300見3800點，主要受惠於上市公司盈利錄雙位數增長及流動性好轉等因素。行業方面，匯豐續看好增長產業包括工業、非必需消費品、以及資訊科技，而電信行業或成國企改革受益者。