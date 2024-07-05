WSJ：在星留學生偷運Nvidia先進晶片返中國

報道稱，去年11月一名在新加坡的26歲中國留學生，將6台Nvidia A100圖形處理單元放在行李箱中帶到中國，是大學一名聯絡人要求他帶晶片，因為美國限制AI晶片對中國出口。抵達中國後，該名學生表示，他攜帶的每一晶片報酬為100美元。

每帶一晶片報酬100美元

《華爾街日報》發現，這名學生參加一個由買家、賣家及速遞員組成的網絡，該網絡圖繞過拜登政府阻止中國獲得Nvidia等先進AI晶片的管制。報道稱，這些網絡商店銷售功能強大的Nvidia處理器，但數量太少，不足以滿足單一科技巨頭的需求，但剛好滿足AI初創公司或研究機構的小量需求。

負責監督美國限制措施執行情况的美國商務部沒評論。戴爾科技強調，其遵守美國的出口管制，一旦發現非法行為會採取行動。Nvidia表示，根據美國出口管制，公司不會向中國出售受管制的先進晶片，其主要與知名合作伙伴合作，都會遵守法規。

律師：運送Nvidia晶片沒違星法律

有國際貿易律師表示，很多外國政府和司法管轄區沒有法律要求，強制實施美國的管制規定，而且在這些地方向中國銷售Nvidia先進晶片通常不算刑事犯罪。運送Nvidia晶片的中國留學生亦沒有違反任何新加坡法律，因為科技產品組件在當地不受出口限制。

（綜合報道）

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