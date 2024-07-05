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經濟
2024年7月5日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
半年賣地私宅4060伙 佔全年目標30% 本季度推小瀝源1幅住宅地 料涉570伙
連續4季無推商業地 今季只推洪水橋工業地
柏蔚森折實均呎1.7萬 啟德8年新低
話你知：3年前每呎地價1.38萬承接
ST. GEORGE'S沽兩伙套1.7億
宣萱2300萬沽金苑 13年賺四成
半新股長久解禁前 兩日累瀉五成 速騰聚創今解禁 大戶持股存CCASS增至七成
解禁前公告自願回購 第四範式化解危機
恒指收復萬八關 成交不足千億
台積電股價破千元新台幣 領台股創新高
中指院料內地下半年新房仍築底
恒大收額外復牌指引 續停牌
港6月PMI降至48.2 逾年半新低 港大研究料次季GDP放緩至2%
惠譽：商業樓貸款存風險 影響個別港銀
黃傑龍反駁湯文亮「逢四退一」說法
德永佳：保留資金擴越南工廠 料維持八成派息率
潮商或獲沙特PIF投資39億
科網巨企創辦人趁高減持 Nvidia黃仁勳沽130萬股 亞馬遜貝索斯料套135億美元
WSJ：在星留學生偷運Nvidia先進晶片返中國
美聯儲議息聲明：通脹向目標溫和推進
張兆聰：新興市場或跑贏 分散資金至EMXC
英鎊定存高息精選
植耀輝：中海油股息率有望回升
方保僑：推動大灣區未來發展雙引擎
技術取勝：洛陽鉬業或挑戰8.5元
盧駿匡：港股走勢一級低於一級
煤氣複製都爹利街 多角度感受香港變遷
商湯首推「可控」人物視頻生成模型
劉思明：金屬礦石做好 洛鉬呈跑贏恒指趨勢看俏
周顯：美上市財路斷 港證券界慘號
譚新強：PPP GDP與名義GDP 哪一個更重要？
湯文亮：欠銀行錢 千祈唔好「躺平」
日社會結構變 細戶需求增
劉思明：金屬礦石做好 洛鉬呈跑贏恒指趨勢看俏
【明報專訊】港股做好，恒指連升4日，但累計僅升311點，反彈相當乏力。低殘的內房、醫藥反彈一兩日無以為繼，金屬礦石、汽車股昨天領漲，料也難以持久。
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